Volley, domani big match Lube-Trento

Torna all’Eurosuole Forum Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino, una delle classiche sfide della SuperLega Credem Banca. Un altro big match per Stankovic e compagni, a 72 ore dalla partita con Perugia che ha fatto registrare la prima battuta di arresto in campionato per i cucinieri. Domenica (ore 18.15, diretta Rai Sport) c’è la possibilità di riscattare subito la sconfitta in una gara di altissimo livello che vedrà dall’altra parte della rete una delle formazioni più attrezzate di questa stagione, con in campo anche gli ex Grebennikov e Candellaro. Obiettivo vittoria, per rialzarsi subito e conquistare punti importanti nella lotta al vertice della classifica contro una diretta concorrente.

Ultimi tagliandi in vendita

L’Eurosuole Forum va verso un altro tutto esaurito, ma ci sono ancora gli ultimi tagliandi tra vendita online su Vivaticket (lubevolley.vivaticket.it) e al botteghino del palasport sabato con orario 17.00-19.30, domenica 10.00-13.00 e dalle 15.30 in poi.



Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino

La formazione trentina guidata ancora da Angelo Lorenzetti sarà in campo come nella scorsa stagione con la confermata diagonale palleggiatore-opposto Giannelli-Vettori, mentre il resto del sestetto è per buona parte rinnovato. Al centro, infatti, ecco l’ex Lube Davide Candellaro e il serbo Lisinac al centro, mentre in banda ci sono il campione d’Italia Russell insieme al confermato serbo Kovacevic. Il libero è l’altro grande ex di turno, Jenia Grebennikov.

Parla Tsvetan Sokolov (opposto Cucine Lube Civitanova)

“Ormai la partita con Perugia è passata, dobbiamo archiviarla subito e pensare ad un match importante e difficile come quello con Trento che ci attende domenica. L’Itas è una squadra molto ben attrezzata e dovremo migliorare molto il nostro livello di gioco per riuscire a vincere, è il nostro obiettivo. Dunque liberiamo la testa dalle scorie del match di giovedì e prepariamo al meglio la sfida di domenica”.

Parla Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino)

“Il nostro avvio di campionato è contraddistinto da trasferte molto impegnative; dopo quella di domenica scorsa a Perugia, in questo caso andiamo a Civitanova Marche sul campo di una fra le formazioni migliori al mondo, con un grande potenziale in tutti i settori del gioco. È un match difficile, ma era importante arrivarci con alle spalle i tre punti ottenuti con Vibo Valentia, che ci offrono serenità e la possibilità di guardare a questo appuntamento già con una buona posizione in classifica”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

La quinta giornata di andata sarà diretta da Mauro Goitre di Torino e Giorgio Gnani di Ferrara.

Lube-Trento a quota 61

Match numero 61 tra Cucine Lube Civitanova e i trentini, il bilancio è in perfetta parità: 30 vittorie per parte. E’ il primo incrocio stagionale tra le due formazioni, nonostante la partecipazione di entrambe alla Final Four di Supercoppa.

Gli ex di turno

Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014, Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018.

Giocatori a caccia di record

In Carriera: Osmany Juantorena – 1 muro vincente ai 200, Simon Robertlandy – 1 attacco vincente ai 500, Dragan Stankovic – 2 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Uros Kovacevic – 29 punti ai 2000, Luca Vettori – 12 punti ai 3400 (Itas Trentino).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube. Collegamenti radio in diretta su Rai Radio Uno. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).