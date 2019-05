Volley, domani il secondo atto di Lube-Perugia

Domenica (ore 18, diretta Rai Sport) la Finale scudetto torna all’Eurosuole Forum (sold out) di Civitanova con Gara 2 tra Cucine Lube e Sir Safety Conad Perugia.

È la sfida che ha caratterizzato le Finali delle ultime due stagioni, un match sempre carico di emozioni e adrenalina che mette in palio ancora una volta il tricolore. In Gara 2 i ragazzi di Fefè De Giorgi si giocheranno una chance importante per recuperare subito la serie dopo il 3-0 accusato mercoledì scorso al PalaBarton. Cuore, coraggio, determinazione e, soprattutto, il supporto di tutto lo splendido pubblico dell’Eurosuole Forum saranno fondamentali per conquistare una importantissima vittoria che riporterebbe la Finale in parità e darebbe ai cucinieri la certezza di disputare la Gara 4 di nuovo a Civitanova sabato 11 maggio.

Validi solo gli abbonamenti All-in. Eurosuole Forum tutto esaurito.



Ricordiamo innanzitutto che solo gli abbonamenti All-In sono validi per assistere al match. L’Eurosuole Forum è completamente sold out: si raccomanda di conseguenza di non recarsi al palasport a chi non è già munito di biglietto. La biglietteria resterà comunque aperta per il ritiro accrediti.

Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

Coach Bernardi schiererà la consueta formazione già vista in Gara 1, De Cecco-Atanasijevic palleggiatore-opposto, Leon-Lanza schiacciatori (con Hoag pronto ad entrare in battuta), Podrascanin-Ricci al centro, Colaci libero.

Parla Bruno (palleggiatore Cucine Lube Civitanova)

“Vogliamo riprendere la strada giusta percorsa nella stagione e nei Playoff dopo una prestazione brutta a Perugia. Dobbiamo giocare bene tatticamente e tecnicamente perché sappiamo che stiamo affrontando una ottima squadra quindi dobbiamo essere lucidi in tutti i momenti.”.

Parla Luciano De Cecco (palleggiatore Sir Safety Conad Perugia)

“Domenica sarà un’altra partita rispetto a gara 1. Civitanova in casa è molto forte, noi proveremo ad espugnare il loro palazzetto. Sarà molto difficile, ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Nei Play Off ogni partita è un round, domenica dovremo essere molto bravi”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Gara 2 della Finale playoff sarà diretta da Alessandro Tanasi di Siracusa e Roberto Boris di Pavia.

Sesto match della stagione 2018-19 contro Perugia

Sesta sfida della stagione con gli umbri: 2 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (0-3 all’andata 1-3 al ritorno), 1 volta in Finale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia 3-2), 1 volta in Finale 3°/4° posto Del Monte® Supercoppa (1 successo Civitanova 1-3), 1 volta in Finale Playoff scudetto (1 successo Perugia 3-0).

Nei Playoff già 15 gare tra le due formazioni

Siamo alla partita numero 37 nella storia tra Cucine Lube e Sir (20 vittorie Perugia, 17 Civitanova), mentre restringendo il bilancio ai soli Playoff scudetto si tratta del match numero 15.

Con Perugia in campo due ex biancorossi

Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (settore giovanile).

Giocatori a caccia di record

Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Atanasijevic – 28 attacchi vincenti ai 1000, Luciano De Cecco – 9 punti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 12 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000 (Sir Safety Conad Perugia).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television con la telecronaca di Gianluca Pascucci (canale 210 digitale terrestre).