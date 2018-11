Volley, domani sera Lube in campo contro Sora

Cucine Lube Civitanova e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora scendono in campo domenica (ore 18.00, diretta Lega Volley Channel) all’Eurosuole Forum per la settima giornata di andata di SuperLega Credem Banca. Dopo la vittoria arrivata in volata a Monza, Stankovic e compagni ritornano ad abbracciare il pubblico di casa in un match con l’obiettivo bottino pieno per consolidare la terza posizione in classifica e non perdere contatto dalle due battistrada Perugia e Modena, che proprio nella stessa giornata giocano lo scontro diretto. Punti fondamentali, quindi, in palio contro un Sora rinforzato rispetto alla formazione delle scorse stagioni, i laziali si presentano a Civitanova con due vittorie ottenute nelle prime sei gare di Regular Season. Concentrazione e grinta, ovviamente con l’aiuto del pubblico dell’Eurosuole Forum, sono gli ingredienti dei cucinieri per andare a caccia del sesto successo della stagione regolare.

Biglietti disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Ricordiamo Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.



Alla scoperta dell’avversario Globo Banca del Popolare Frusinate Sora

Confermato alla guida coach Mario Barbiero, Sora si affida alla regia del polacco Kedzierski in diagonale con il bomber serbo Petkovic. Al centro i giovani Caneschi e Di Martino, in banda l’esperto brasiliano Joao Rafael e il danese Nielsen. Il libero è Federico Bonami.

Parla Giampaolo Medei (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Domenica torniamo a giocare di fronte al nostro pubblico, ci attende infatti la sfida con la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. In questo momento non importa tanto chi sia l’avversario, quanto piuttosto concentrarci sulla nostra pallavolo. Siamo in una fase in cui bisogna giocare con umiltà, scendendo in campo per migliorare sempre. Mi aspetto maggiore lucidità, un gioco di squadra di più alto livello e soprattutto molta più continuità rispetto a quanto fatto vedere nell’ultima uscita a Monza “.

Parla Mario Barbiero (allenatore Globo Banca del Popolare Frusinate Sora)

“Contro Civitanova sarà una partita complicatissima, ma da affrontare a viso aperto, senza nulla da perdere e con la mente libera. Mi aspetto una squadra veloce, dinamica, senza grandi problematiche, perché il valore di Civitanova ci impone di arrivare al palazzetto con tanta umiltà ma altrettanta voglia di fare, e grande qualità nel gioco. In casa vorranno dettare subito il loro gioco, per questo mi aspetto una partita combattuta da affrontare con la serenità d’animo di chi non ha nulla da perdere”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Globo Banca del Popolare Frusinate Sora

La settima giornata di andata sarà diretta da Rossella Piana di Modena e Alessandro Oranelli di Perugia.

Lube finora sempre vincente con Sora

Per la terza stagione di fila Cucine Lube Civitanova e Sora si incontrano nella Regular Season di SuperLega. Bilancio tutto dalla parte dei cucinieri con 4 vittorie in altrettanto gare. Stasera all’Eurosuole Forum sarà la quinta volta nella storia dei due Club.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1000, Osmany Juantorena – 29 attacchi vincenti ai 2000 (Cucine Lube Civitanova); Joao De Barros – 1 attacco vincente ai 500, Gabriele Di Martino – 3 muri vincenti ai 100 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora).

In Carriera: Tsvetan Sokolov – 29 punti ai 2900 (Cucine Lube Civitanova); Edoardo Caneschi – 3 muri vincenti ai 100 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Globo Banca del Popolare Frusinate Sora

Diretta web tv su Lega Volley Channel (Sportube.tv). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).