Volley, domenica big match contro Perugia

Quinto impegno in SuperLega per la Cucine Lube Civitanova, il quarto di fronte ai tifosi dell’Eurosuole Forum che domenica 10 novembre (ore 18.00, diretta Rai Sport) potranno vivere dagli spalti uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la sfida con la Sir Safety Conad Perugia. Un big-match che ha caratterizzato l’ultima finale scudetto, vinta nella storica Gara 5 in Umbria dagli uomini di Fefè De Giorgi, e che torna oggi per l’anticipo (causa Mondiale per Club) dell’undicesima giornata di andata di campionato. Grandissimi giocatori in campo e una sfida sempre accesa e ricca di interesse tra i campioni d’Italia e d’Europa e i freschi vincitori della Supercoppa, con un valore importante in particolare in chiave classifica: in caso di successo pieno Juantorena e compagni si porterebbero a +8 sugli umbri.

Biglietti ancora disponibili

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

La Sir del coach campione del Mondo con la Polonia, Vital Heynen, partirà dalla consolidatissima diagonale palleggiatore-opposto formata da Luciano De Cecco e Aleksandar Atanasijevic, al centro Marko Podrascanin e Fabio Ricci (in alternativa Roberto Russo), mentre a schiacciare ci saranno Wilfredo Leon e Filippo Lanza (con il valore aggiunto del martello ucraino Oleh Plotnytskyi, pronto ad entrare anche nel ruolo di opposto). Ruolo di libero affidato a Max Colaci.

Parla Fabio Balaso (libero Cucine Lube Civitanova)

“Domenica contro Perugia ci attende un’altra partita molto tosta, dopo quella affrontata con Latina che ci ha impegnato molto ma che alla fine ci ha regalato tre punti davvero importanti. Sappiamo che la Sir è una squadra fortissima, l’abbiamo appena visto in Supercoppa proprio qui a Civitanova meno di una settimana fa. Noi siamo carichi e pronti ad affrontare la sfida, entreremo in campo convinti e con la cattiveria giusta per provare a fare nostro l’atteso big-match e trovare la quinta vittoria consecutiva in Campionato contro un diretto avversario per le prime posizioni”.

Parla Roberto Russo (centrale Sir Safety Conad Perugia)

“Il match di domenica con la Lube è certamente molto difficile. Arriviamo dalla vittoria in Supercoppa e da una prestazione non eccezionale mercoledì con Monza, il morale del gruppo e comunque alto e, consci del fatto che affronteremo un avversario di altissimo livello, faremo di tutto per portarci a casa la partita. La chiave del match? Sicuramente il servizio e la correlazione muro-difesa saranno fondamentali”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

L’anticipo dell’undicesima giornata di andata sarà diretta da Andrea Puecher di Padova e Andrea Pozzato di Bolzano.

Torna la grande sfida con Perugia: match numero 42

Dopo le tantissime gare disputate tra le due formazioni nelle ultime stagioni, il big match sale a quota 42 partite. Equilibrio nel bilancio generale: 20 successi Cucine Lube, 21 Sir.

Quattro gli ex di turno

Simone Anzani a Perugia nel 2017-2018, Marko Podrascanin a Civitanova dal 2012 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013, Tsimafei Zhukouski a Civitanova nel 2017-2018 (dal 14/09/2017).

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 1 battuta vincente alle 100, Jiri Kovar – 19 attacchi vincenti ai 1000 e – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Marko Podrascanin – 3 battute vincenti alle 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Yoandy Leal – 22 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Atanasijevic – 27 attacchi vincenti ai 3500 (Sir Safety Conad Perugia), Luciano de Cecco – 3 muri muri vincenti ai 300 (Sir Safety Conad Perugia), Sjoerd Hoogendorn – 10 punti ai 2000 (Sir Safety Conad Perugia), Filippo Lanza – 1 punto ai 2700 (Sir Safety Conad Perugia)

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva venerdì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci.