Volley, domenica il primo atto dei play off: Lube-Verona

Cresce sempre più l’attesa in casa Cucine Lube Civitanova per il via ufficiale ai Play Off Scudetto: tra quattro giorni gli uomini di Fefè De Giorgi inizieranno l’avventura nelle gare senza possibilità di appello, ovvero la parte più intensa e appassionante della stagione. Domenica all’Eurosuole Forum (ore 18) si comincia con Gara 1 dei Quarti di finale contro la Calzedonia Verona (sono validi gli abbonamenti All-in e Standard, prevendita biglietti già attiva sul circuito Vivaticket oltre che alla biglietteria del palasport con orario 17-19.30). Fondamentale il supporto del pubblico nel primo importantissimo passo nella corsa al tricolore.

Scattano i Play Off Scudetto numero 23 per il Club cuciniero

Ventitreesima caccia al tricolore nella storia della Cucine Lube Civitanova (su 24 stagioni vissute nel massimo campionato) già quattro volte Campione d’Italia (2006, 2012, 2014 e 2017). Dopo aver disputato la finale del Mondiale per Club e della Del Monte® Coppa Italia, i cucinieri partono dalla terza posizione finale in Regular Season, nonostante le 23 vittorie su 26 gare, verso l’avventura Play Off Scudetto per cercare il quinto titolo.



La storia nei Play Off Scudetto sin dagli esordi

Guardando la storia della Società cuciniera nei Play Off, la prima partecipazione risale alla stagione 1995/96, quando negli Ottavi di Finale a gara unica è stata eliminata da Cuneo. Nella stagione 2005/06 ha conquistato il suo primo storico Scudetto vincendo in Finale contro Treviso (3-2 nella Serie). Poi sono arrivate tre uscite nelle Semifinali: nel 2008/09 è stata eliminata in gara 5 dalla Copra Nordmeccanica Piacenza, nel 2009/10 è uscita di scena superata dell’Itas Diatec Trentino in quattro match mentre l’anno successivo non ha superato il turno eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo. Il riscatto arriva nell’edizione 2011/12 dei Play Off: dopo aver battuto i piemontesi in Semifinale, la Cucine Lube Banca Marche arriva al V-Day di Assago dove conquista il suo secondo Scudetto. Negli 2012/13 viene fermata in Semifinale dalla Copra Elior Piacenza fermando così la corsa al Tricolore. Nei Play Off 2013/14, come detto, arriva il 3° Scudetto della Società marchigiana, con una straordinaria cornice di pubblico, dopo aver eliminato in Finale una coriacea Perugia. Smaltita l’eliminazione dei Quarti di Finale 2014/15 per mano di Latina, tre stagioni fa la Cucine Lube, vincitrice anche in quell’occasione della Regular Season, si ferma ancora in Semifinale proprio contro Perugia. Due anni fa la cavalcata trionfale verso il quarto Scudetto, conquistato in Finale contro Trento, mentre nella scorsa stagione arriva ancora una volta all’ultimo atto, cedendo a Perugia soltanto in Gara 5.

Così la Cucine Lube nei Play Off Scudetto, anno per anno

1995-1996: eliminata negli Ottavi da Cuneo

1996-1997: eliminata in Semifinale da Modena

1997-1998: eliminata in Semifinale da Cuneo

1998-1999: eliminata nei Quarti da Modena

1999-2000: eliminata nei Quarti da Cuneo

2000-2001: eliminata nei Quarti da Milano

2001-2002: eliminata nei Quarti da Ferrara

2002-2003: eliminata in Semifinale da Modena

2003-2004: eliminata in Semifinale da Treviso

2004-2005: eliminata in Semifinale da Treviso

2005-2006: vince la Finale con Treviso

2006-2007: non si qualifica ai Play Off Scudetto

2007-2008: eliminata nei Quarti da Roma

2008-2009: eliminata in Semifinale da Piacenza

2009-2010: eliminata in Semifinale da Trento

2010-2011: eliminata in Semifinale da Cuneo

2011-2012: vince la Finale con Trento

2012-2013: eliminata in Semifinale da Piacenza

2013-2014: vince la Finale con Perugia

2014-2015: eliminata nei Quarti da Latina

2015-2016: eliminata in Semifinale da Perugia

2016-2017: vince la Finale con Trento

2017-2018: sconfitta in Finale da Perugia