Volley, domenica presentazione del campione Leal alla Lube

…e noi abbiamo Leal! E’ arrivato il momento di conoscere da vicino il grande campione Yoandy Leal: lo schiacciatore ha appena raggiunto Civitanova Marche e si prepara al “Leal Day”, il giorno della presentazione ufficiale del fenomeno cubano naturalizzato brasiliano ingaggiato dal Club biancorosso.

Domenica 19 agosto, alle ore 18.30, presso lo Shada Beach Club di Civitanova Marche (Lungomare Sud Sergio Piermanni) il grande evento ad ingresso libero ed aperto a tutti in cui giornalisti, tifosi e appassionati potranno incontrare Yoandy Leal, a disposizione naturalmente per foto e autografi. Musica e divertimento saranno a cura di Radio Arancia Network che trasmetterà l’evento in diretta.

Yoandy Leal, al termine della presentazione che si svolgerà dalle 18.30 in poi, si fermerà anche a cena presso lo Shada Beach Club.