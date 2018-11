Volley, è l’ora del big match Lube-Perugia

Scatta l’ora del big match all’Eurosuole Forum. Giovedì (ore 16.00, diretta Rai Sport) Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia è una gara che non ha bisogno di troppe presentazioni.

Le tante sfide della scorsa stagione, il numero di campioni in campo, l’attuale posizione nella classifica di SuperLega Credem Banca che vede le due formazioni appaiate in vetta: sono solo alcuni dei tanti motivi che fanno della gara della festività del 1 novembre una delle più attese della stagione, oltre che un match di livello assoluto per la pallavolo mondiale. Gli uomini di Medei cercano di fronte al proprio pubblico una vittoria sui campioni d’italia in carica che lascerebbe i cucinieri da soli al vertice e regalerebbe un successo importante anche guardando al futuro, in un mese di novembre ricchissimo di appuntamenti.

Eurosuole Forum sold out



Esauriti i biglietti il match. In una settimana di prevendita, iniziata martedì 23 ottobre, bruciati tutti i tagliandi tra vendita online su Vivaticket e al botteghino del palasport. L’Eurosuole Forum, dunque, è completamente sold out: si raccomanda di conseguenza di non recarsi al palasport a chi non è già munito di biglietto.

Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

Il tecnico Lorenzo Bernardi può contare su uno dei migliori schiacciatori al mondo come Leon, in coppia con l’altro volto nuovo Lanza, martello della Nazionale. Al centro la coppia degli ex Lube Podrascanin-Ricci (con l’alternativa Galassi). Per il resto formazione dello scudetto confermata con De Cecco-Atanasijevic, palleggiatore-opposto, Colaci libero.

Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Troviamo subito un big match sulla nostra strada contro un avversario che conosciamo bene dopo le tante sfide della scorsa stagione e l’incrocio già capitato in Supercoppa ad inizio ottobre. Ovviamente rispetto all’anno scorso ci sono stati dei cambiamenti in entrambe le squadre, ogni stagione fa storia a sé. Dunque dobbiamo soprattutto pensare al nostro gioco e a continuare a migliorare: sarà un test importante anche per valutare la nostra crescita, daremo il massimo in un match di vertice e molto sentito pure dai nostri tifosi a cui vogliamo regalare una vittoria”.

Parla Aleksandar Atanasijevic (opposto Sir Safety Conad Perugia)

“Veniamo da una vittoria contro Trento importantissima, soprattutto a livello mentale. Ci voleva per dimostrare a noi stessi di essere al livello delle migliori. Domani arriva un altro big match, una partita durissima contro la squadra sulla carta più forte del Campionato, e fuori casa. Credo che abbiamo dimostrato domenica scorsa di saper giocare una pallavolo di alto livello, penso che avremo le nostre possibilità e andiamo a Civitanova per provare a vincere”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

La quarta giornata di andata sarà diretta da Luca Sobrero di Savona e Giuliano Venturi di Torino.

Torna la sfida più giocata della scorsa stagione

Torna subito la grande sfida che ha caratterizzato la scorsa stagione con tantissimi incroci tra le due formazioni. Il match odierno sarà la gara numero 34 tra Lube e Sir, con un bilancio complessivo che vede i biancorossi avanti di 1 vittoria, 17 successi contro i 16 degli umbri. Già un precedente quest’anno con la vittoria Lube a Perugia nella Finale 3° posto in Supercoppa.

Gli ex di turno

Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013

Giocatori a caccia di record

In Carriera: Osmany Juantorena – 5 punti ai 3500 e – 1 muro vincente ai 200, Simon Robertlandy – 4 attacchi vincenti ai 500, Dragan Stankovic – 2 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 11 attacchi vincenti ai 1000, Marko Podrascanin – 1 punto ai 2900 (Sir Safety Conad Perugia).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube. Replica televisiva venerdì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).