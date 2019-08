Volley, entusiasmo per la presentazione Lube di Rychlicki

E’ il secondo volto della nuova Cucine Lube Civitanova ad essere presentato a stampa e tifosi e anche per lui è arrivato il consueto bagno di folla in riva al mare di Civitanova Marche. Il “Welcome Day” di Kamil Rychlicki, opposto lussemburghese appena arrivato in casa biancorossa, ha permesso ai tanti presenti presso lo chalet Madeira di conoscere da vicino il neo acquisto del Club cuciniero.

“Sono contento di essere di vestire questa maglia – dice Kamil Rychlicki, sorpreso per il grande affetto ricevuto oggi – amo il campionato italiano e nelle prime ore mi sono trovato benissimo. Si vede che qui amano la pallavolo, c’era tantissima gente per me e non me lo aspettavo, è stata una bellissima sorpresa. Mi troverò in squadra con ragazzi che seguivo in televisione, alcuni ex compagni e qualche amico: siamo un bel gruppo. Sono pronto a questa sfida in una squadra così prestigiosa, darò del mio meglio per fare il massimo, credo che quando arrivi in una grande società lo fai per vincere e spero di raggiungere traguardi importanti”.

“Kamil Rychlicki è un ragazzo giovane – racconta il ds Beppe Cormio – che ha dimostrato di avere le qualità che noi cercavamo: un giocatore fisico, forte in attacco. I suoi margini di miglioramento sono importanti, lo volevo alla Cucine Lube sin dal primo anno in cui sono arrivato, gliel’avevo promesso e sono riuscito a portarlo a Civitanova. Sono convinto che farà molto bene”.



“Con Kamil inizierò a fare dei lavori individuali – spiega coach Fefè De Giorgi – ho tante idee da proporgli e sarà importante questo periodo di conoscenza di inizio stagione. Ci aspetta un anno molto impegnativo, il campionato è ancora di più alto livello e le differenze saranno minime: ci sarà solo da concentrarsi sulle nostre qualità, chiaramente trovando nuovi meccanismi visto l’arrivo di alcuni giocatori nuovi”.