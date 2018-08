Volley, Geko arriva sulle maglie della Lube

Un nuovo marchio sulle maglie da gioco della Cucine Lube Civitanova. A.S. Volley Lube dà il benvenuto a GEKO, il brand tutto marchigiano (l’azienda ha sede a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata) che farà parte delle sponsorizzazioni per la stagione 2018-2019. A spiegare le molteplici attività del nuovo partner biancorosso e il motivo dell’accordo è Fabio Cardarelli, presidente e titolare dell’azienda.

“Il gruppo TRE EMME SpA nasce nel 1982 ed annovera ad oggi 8 aziende site sul territorio nazionale – dice Cardarelli – Il nostro canale preferenziale di vendita si identifica nei settori Ferramenta, Colori e vernici, Casalinghi e Grande Distribuzione, il tutto a livello mondiale. Operiamo nel mondo dell’estrusione delle materie plastiche per ottenere articoli del “fai da te”. Siamo ditta leader mondiale per le guarnizioni e affini atti al risparmio energetico nelle abitazioni, produciamo oltremodo una gamma completissima di nastri adesivi e di film plastici per ottenere articoli come teli copritutto, sacchi nettezza, nastri di segnalazione cantieristica e/o privata. I nostri marchi GEKO, il principale, e MISTER JO sono presenti nelle catene di distribuzione nel mondo. Perché abbiamo sponsorizzato la Lube Volley? Perché la nuova squadra è la più forte al mondo e ci sarà da divertirsi!”.