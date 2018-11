Volley, giovanili Lube: Under 14 vincitrice a Ravenna

Il settore giovanile della Cucine Lube Civitanova è inarrestabile! L’Under 14 vince il prestigioso torneo organizzato dalla Consar Ravenna: un palmarès che si arricchisce in una stagione già abbondante di belle vittorie. Una rosa schierata al completo nel primo incontro della mattina, vinto tre a zero, contro l’Anderlini (Modena): i coach Bernetti e Di Ruvo schierano in campo Martusciello e Melonari al palleggio con Giacomini e Raccosta centrale, Schiavoni ed Elisei schiacciatori. Dopo la pausa pranzo al via la seconda sfida contro l’agguerrita formazione del Volley Treviso, partita in cui la Lube Civitanova Marche schiera in campo la stessa formazione, ad eccezione di Raccosta sostituito da Fulvi. Stesso copione della mattina: i giovani della Lube vincono tre a zero, nonostante la formazione trevigiana si dimostri una valida avversaria, in particolare a muro. Vittoria decisiva nell’ultimo match della giornata contro i padroni di casa della Consar Ravenna con un altro tre a zero; successo che conclude il torneo e che premia la formazione delle giovanili della Cucine Lube Civitanova Marche anche come squadra imbattuta.

Regional Day con tanti ragazzi biancorossi protagonisti

Il Settore Tecnico Regionale ha convoca per il Regional Day del settore maschile ben sedici ragazzi dell’U16 della Cucina Lube Civitanova per l’allenamento con i Tecnici delle Squadre Nazionali Morganti, Malagoli e Leoni. Ecco i convocati: Bonanni Paragallo Giuseppe, Carcagni Francesco, Cavagna Cesare, Maggiori Francesco, Martuscello Riccardo, Menchi Michele, Papa Emanuele, Penna Gaetano, Poli Giacomo, Tonti Massimiliano, Aguzzi Paolo, Amborse Ionut, Bartolucci Filippo, Cozzolino Salvatore, Esposito Lorenzo, Panella Nduka. Un’altra bella soddisfazione per il settore giovanile che da sempre dimostra di essere di una delle realtà più significative per la formazione delle squadre nazionali di categoria.



Under 14 travolgente

Travolgente l’U14 della Cucine Lube Civitanova che porta a casa la doppia sfida a Grottazzolina contro la formazione di casa. Nel primo incontro la squadra di coach Bernetti si schiera in campo con al palleggio Martusciello e Melonari, al centro Giacomini e Fulvi, come schiacciatori Donati ed Elisei. Dopo una partenza sprint dei giovanissimi della Lube, in cui riescono a creare un solco profondo con la squadra di casa, la formazione della Lube si aggiudica il primo parziale. Cambio di formazione nel secondo set con la Lube che schiera Donati al centro e Rodolfi schiacciatore, dando ampio spazio a tutti i membri della rosa e vincendo il primo incontro per due set a zero. I coach Bernetti e Di Ruvo decidono, nella seconda partita, di operare numerosi cambi, ma il risultato non muta e la Cucine Lube Civitanova si aggiudica, anche in questo incontro, la vittoria per due set a zero. Un’altra dimostrazione di un team giovanile in crescita e con alte aspettative in una stagione di alto livello, con una formazione completa, sino alla panchina.

Under 18, vittoria lampo

L’Under 18 della Cucine Lube Civitanova porta a casa tre punti in tempo record! Una vittoria lampo quella contro la M.E.G Videx Santoni Grottazzolina, partita in cui sono bastati meno di cinquanta minuti per avere la meglio in tre set sulla squadra di casa, con i parziali di 9-25, 11-25, 7-25. Mister Paparoni, nell’esordio del campionato Under 18 del girone D, ha potuto coinvolgere tutta la rosa a sua disposizione: spiccano Poli e Risina con otto punti messi a segno, seguono Esposito e Giuliani con sei, Carcagnì con cinque e infine Lucarini con quattro. Nulla ha potuto la Videx Grottazzolina contro la forza e la compattezza dei giovani ragazzi della Cucine Lube Civitanova. Una Squadra che sta già guardando al prossimo match che si giocherà il 19 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro l’Happy Car Samb Volley di San Benedetto del Tronto.