Volley, gli impegni della Lube nella prossima stagione

E’ iniziata la lunga estate in attesa del ritorno in campo nella prossima stagione della Cucine Lube Civitanova campione d’Italia e d’Europa in carica.

Ad un mese di distanza dai trionfi di Perugia e Berlino, la programmazione dell’attività 2019-2020 procede a pieno ritmo ed è già possibile stilare un piano dei momenti più importanti dell’annata che vedrà i biancorossi in campo con il tricolore sul petto ancora una volta in ben cinque diverse competizioni.

SuperLega



La Regular Season della SuperLega Credem Banca prenderà il via domenica 20 ottobre. Ancora da definire invece le date dei Play Off scudetto. Il campionato sarà a 13 squadre con 2 retrocessioni ed una sola promozione dalla Serie A2.

Supercoppa italiana

In attesa di definire la sede, la Del Monte® Supercoppa sarà ancora assegnata con una Final Four, ma stavolta non sarà prevista la Finale per il terzo posto. Oltre ai biancorossi ci saranno Sir Volley Perugia, Trentino Volley e Modena Volley.

Coppa Italia

Ancora da definire le date della Del Monte® Coppa Italia, resterà comunque invariata la formula con Quarti di finale in gara secca tra le prime otto classificate nel girone di andata e poi la Final Four in campo neutro.

Champions League

Invariata la formula della massima competizione europea. La Cucine Lube Civitanova è già tra le 18 qualificate alla fase a gironi (le altre 2 arriveranno dai turni preliminari che si giocheranno ad ottobre e novembre). La prima giornata di League Round (fase a gironi) è in programma dal 3 al 5 dicembre, la seconda dal 10 al 12 dicembre, la terza dal 17 al 19 dicembre. Un mese di pausa poi si riprende con la quarta giornata dal 28 al 30 gennaio, la quinta dall’11 al 13 febbraio e la sesta ed ultima il 19 febbraio. Si passa poi alla fase ad eliminazione diretta. Quarti di finale: andata 3-5 marzo, ritorno 10-12 marzo. Semifinali: andata 24-26 marzo, ritorno 7-9 aprile. Le SuperFinals si giocheranno invece il 16 o 17 maggio (da definire la sede).

Mondiale per Club

In qualità di vincitrice della Champions League 2019, la Cucine Lube Civitanova avrà diritto a partecipare al Mondiale per Club organizzato dalla FIVB. Ancora da definire formula, date, sede e squadre coinvolte.