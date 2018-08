Volley, il calendario dei match pre season della Lube

Il Club biancorosso ha definito il programma dei test match con formazioni di SuperLega o Serie A2 che la Cucine Lube Civitanova affronterà nel mese di settembre che condurranno al via ufficiale alla nuova stagione 2018-2019, previsto il per il weekend del 6-7 ottobre quando si svolgerà la Final Four di Supercoppa italiana.

Gli uomini di Medei giocheranno ben 9 gare di allenamento in un mese, quasi tutte casalinghe: ben 7 test match saranno disputati all’Eurosuole Forum (inizio sempre alle ore 17.00), mentre le 2 restanti partite vedranno i cucinieri in campo a Viterbo nel torneo quadrangolare organizzato dal Tuscania Volley (sotto i dettagli). Tante, dunque, le occasioni per vedere all’opera la Cucine Lube Civitanova 2018-2019: tutte le gare che si disputeranno all’Eurosuole Forum sono naturalmente ad ingresso libero.

Ecco il programma dei test pre-season nel dettaglio



– Cucine Lube Civitanova vs Sieco Service Ortona (A2): mercoledì 5 settembre (ore 17), Eurosuole Forum

– Cucine Lube Civitanova vs Videx Grottazzolina (A2): sabato 8 settembre (ore 17), Eurosuole Forum

– Cucine Lube Civitanova vs Monini Spoleto (A2): giovedì 13 settembre (ore 17), Eurosuole Forum

– Cucine Lube Civitanova vs Globo BPF Sora (SuperLega): sabato 15 settembre (ore 17), Eurosuole Forum

– Cucine Lube Civitanova vs Bcc Castellana Grotte (SuperLega): mercoledì 19 settembre (ore 17), Eurosuole Forum

– Torneo “Hot Buttered”: 22-23 settembre – PalaMalè di Viterbo. Sabato 22, ore 17.30: Consar Ravenna – Top Volley Latina. A seguire: Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania – Cucine Lube Civitanova. Domenica 23, ore 16.00: Finale 3° – 4° posto. A seguire: Finale 1° – 2° posto.

– Cucine Lube Civitanova vs Kioene Padova (SuperLega): giovedì 27 e venerdì 28 settembre (entrambe ore 17), Eurosuole Forum