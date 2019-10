Volley, il programma della Del Monte Supercoppa

Si apre oggi l’attesa settimana della Del Monte® Supercoppa: venerdì e sabato prossimo all’Eurosuole Forum si assegna il primo trofeo stagionale che metterà di fronte le migliori quattro squadre dello scorso campionato: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino e Leo Shoes Modena. Venerdì 1 (ore 15.30 e 18.00) le Semifinali, sabato 2 la Finalissima (ore 18.00), biglietti ancora disponibili su lubevolley.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket e al botteghino del palasport civitanovese tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30.

Per Juantorena e compagni, tornati in nottata dalla lunga trasferta di Milano, lunedì di riposo per ricaricare le batterie in vista del difficile impegno di venerdì che vedrà i campioni d’Italia e d’Europa sfidare la Leo Shoes Modena nella prima Semifinale di Del Monte® Supercoppa (ore 15.30). Domattina il ritorno al lavoro con una seduta di pesi, poi l’allenamento tecnico come ogni pomeriggio da domani in poi fino al giorno del big match all’Eurosuole Forum. Da definire in base al risultato della gara, naturalmente, il programma per sabato (giorno dell’eventuale Finale) e domenica.

Il programma della settimana dal 22 ottobre al 3 novembre

Lunedì: Riposo – Pesi

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Tecnica – Semifinale Del Monte® Supercoppa vs Modena (Eurosuole Forum h.15.30)

Sabato: da definire

Domenica: da definire