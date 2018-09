Volley, il punto del preparatore atletico Merazzi sulla Lube

Volge al termine la seconda settimana di preparazione della Cucine Lube Civitanova: con la seduta di tecnica di ieri pomeriggio, replicata poi nella mattinata odierna, i biancorossi hanno chiuso la primissima parte del pre-season, per tornare poi al lavoro lunedì mattina. Dalla prossima settimana si comincia con i primi test match, è quindi il momento ideale per fare un primo punto della situazione con il preparatore atletico del Club cuciniero, Massimo Merazzi.

“Ci sono tanti segnali di grande entusiasmo – dice Merazzi – Basti pensare che qualche giocatore ha iniziato il lavoro anche prima del via ufficiale, per farsi trovare il più pronto possibile ai nastri di partenza della stagione. Tutti i ragazzi sono disponibili a lavorare nonostante gli importanti carichi, in questa fase abbiamo in programma ogni giorno una doppia seduta di allenamento: al mattino in sala pesi e nel pomeriggio tecnica. Senza dimenticare la parte atletica di corsa, ma soltanto per le prime tre settimane”.

Merazzi, uno dei veterani della Cucine Lube Civitanova, rivela le sue prime sensazioni sul gruppo: “Sono all’ottava stagione con la Lube e sono orgoglioso di essere un veterano in questa società. Devo dire che sto vivendo uno degli inizi in cui sento più entusiasmo intorno alla squadra, nel mercato estivo si è cercato di creare una squadra speciale, una sorta di dream team che spero tantissimo ci faccia sognare fino in fondo. E noi lavoriamo affinché i ragazzi esprimano il loro meglio sin da subito: mancano 5 settimane intere al primo impegno agonistico che è la Supercoppa italiana. Lentamente i carichi si sposteranno dalla parte fisica andando naturalmente più verso gli aspetti tecnici-tattici, ferme restando le consuete due o tre sedute di pesi settimanali”.