Volley, impegno Lube in Champions contro il Cez

Secondo impegno casalingo di CEV Volleyball Champions League della stagione per la Cucine Lube Civitanova.

I cucinieri affrontano all’Eurosuole Forum giovedì (ore 20.30, diretta streaming DAZN) i cechi del Cez Karlovarsko nella quarta giornata della Pool B. In testa con 3 vittorie e zero set persi su altrettante gare disputate contro Modena, gli stessi cechi e i polacchi dello Zaksa, gli uomini di De Giorgi (che ha esordito sulla panchina Lube nella gara di andata in Repubblica Ceca) cercano un’altra fondamentale vittoria per proseguire la marcia in vetta alla classifica. Ricordiamo infatti che soltanto la prima passa sicuramente ai Quarti di Finale, mentre soltanto tre seconde classificate su cinque gironi avranno diritto al passaggio del turno.

Biglietti disponibili, come acquistarli



Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova dalle 17.00 alle 19.30 (giovedì giorno della gara anche mattino 10.00-13.00). Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Cez Karlovarsko

I campioni della Repubblica Ceca, allenati da Novak, sono all’esordio nella massima competizione europea e sono ancora a caccia della prima vittoria anche in un set: finora hanno collezionato tre sconfitte per 3-0 contro le altre tre avversarie della Pool B. Il tecnico ceco dovrebbe puntare sul palleggiatore olandese Van Harleem in diagonale con l’opposto Rejlek (in alternativa l’americano Penrose), al centro ballottaggio per due posti tra l’australiano O’Dea e i cechi Beer-Patocka, in banda Zmrhal e Vasina. Il libero è Pfeffer.

L’altra sfida del girone

Nell’altra gara della Pool B si incontrano giovedì alle ore 18.00 in Polonia lo Zaksa di Andrea Gardini (1 vittoria e 3 punti) e la Azimut Leo Shoes Modena (2 vittorie e 6 punti).

Parla coach Fefè De Giorgi

“Sicuramente il Karlovarsko è la squadra meno accreditata del girone ma non dobbiamo assolutamente pensare a questo, per noi significa poco visto che passa solo la prima e dobbiamo ottenere più vittorie e set possibile. Guardiamo al nostro campo e ai nostri obiettivi, vogliamo raggiungere il massimo in questa fase a gironi e affronteremo la gara con la giusta concentrazione e attenzione”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Cez Karlovarsko

La quarta giornata di League Round sarà diretta da Ksenija Jurkovic (Croazia) e Ricardo Marques Ferreira (Portogallo).

Seconda volta contro i cechi

La formazione ceca, come detto, è all’esordio nella massima competizione europea, giocherà la seconda gara della sua storia contro la Cucine Lube Civitanova. Nel match di andata netto 3-0 per i biancorossi.

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Cez Karlovarsko

Diretta streaming su DAZN con la telecronaca di . Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.