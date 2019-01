Volley, impresa Lube in Superlega: espugnata Trento

Impresa della Cucine Lube Civitanova che vince 3-1 in casa della capolista Trento (superata in vetta da Perugia in virtù dei risultati odierni), fermandola dopo 21 successi consecutivi, e tiene stretto il terzo posto in classifica, avvicinandosi così a -4 punti dal primo posto. Vittoria assolutamente meritata in una gara praticamente sempre guidata dagli uomini di De Giorgi, tranne la fase finale del secondo set, il più equilibrato della gara.

Lucida e cinica nello sfruttare le occasioni create in contrattacco, la Lube guadagna nei tre set vinti sempre un break importante sugli avversari, coronando la prestazione con 9 muri e 5 ace e un buon 55% in attacco. Sokolov monumentale, è lui l’MVP della gara con 22 punti e il 69% in attacco. Con questo successo i cucinieri chiudono il trittico terribile di trasferte bissando il bel successo di martedì in terra polacca, espugnando il PalaTrento.

La partita



Fefè De Giorgi per il big match a Trento sceglie Simon al centro in coppia con Cester, poi Bruno-Sokolov e Juantorena-Leal, Balaso libero. Il coach dell’Itas Lorenzetti rispetta le previsioni con Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Russell-Kovacevic, Grebennikov libero.

Il turno al servizio di Bruno e un’ottima gestione del contrattacco permette alla Lube di firmare subito un break di 0-4 (2-4), Trento rientra con l’errore di Leal (5-5) ma un muro del cubano su Vettori (dopo l’ace di Simon) spinge i biancorossi al +3 (5-8). Un vantaggio confermato dall’errore di Kovacevic nonostante il contrattacco di Vettori (9-12), allungato dal muro di Simon e dall’ace di Bruno (10-15). La Lube arriva fino al 15-20, Kovacevic però prima ferma Sokolov, contrattacca il -2 (19-21) poi sbaglia regalando il 19-23 ai cucinieri: chiude un muro di Cester 20-25. Per l’opposto bulgaro 5 punti e 71% in attacco.

Trento sale di livello a muro nel secondo set, Russell e Giannelli portano l’Itas al +2 (7-5), un altro errore di Kovacevic in attacco sancisce la parità (8-8): si va punto a punto fino al nuovo break firmato ancora dal muro trentino (Candellaro ferma Sokolov, Giannelli su Juantorena, 15-12). Bruno prova a spostare il gioco al centro, Balaso si esalta in difesa e Sokolov mette giù il -1 (17-16) ma Giannelli risponde dei nove metri (ace 19-16). Cester ferma Vettori per il nuovo -1 (21-20) ma non basta, Trento trova sempre il cambio palla e chiude con Lisinac (3 punti nel set con il 75%) 25-23.

Gli errori in attacco di Kovacevic e Vettori spingono la Lube sul 2-5 nel terzo set, l’invasione del martello serbo e l’ace di Simon firmano il 3-8. Lorenzetti toglie Kovacevic e inserisce Van Garderen, i trentini mangiano un punto di vantaggio con il muro di Lisinac su Cester (5-8), poi l’ace di Vettori e l’errori di Juantorena portano l’Itas a -1 (10-11). La Lube ricostruisce il +3 con Sokolov (10-13), il match sale di tono con gli attacchi delle due squadre protagonisti (gran colpo di Sokolov per il 13-16, 7 punti e 88% in attacco nel terzo set), Juantorena allunga ancora ed è 16-20. Sul 18-22 entra Diamantini per Cester, la Lube resiste ai tentativi di rimonta di Trento e chiude con un gran diagonale di Juantorena 22-25.

Partenza sprint della Lube nel quarto set con Simon e Sokolov protagonisti a muro (1-5), Trento prova a reagire (8-10) con una palla probabilmente non vista dall’arbitro (tocco di Russell) e il match si accende sotto rete. Arriva un cartellino giallo per parte, i biancorossi forzano il servizio e guadagnano il +5 con Leal (10-15), l’Itas risponde con l’ace di Lisinac (12-15), Cester ristabilisce le distanze dai nove metri su Van Garderen (14-19). Trento non trova dalla battuta le risposte giuste per cercare una rimonta (18-23), la Lube conquista una meritatissima vittoria (20-25).

Il tabellino

ITAS TRENTINO TRENTO: Russell 13, Van Garderen 6, Nelli, Cavuto n.e., Daldello n.e., Vettori 16, De Angelis (l) n.e., Giannelli 6, Grebennikov (l), Candellaro 8, Codarin n.e., Lisinac 10, Kovacevic 8. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 22, Kovar, D’Hulst, Marchisio (l) n.e., Juantorena 16, Massari, Stankovic n.e., Diamantini, Leal 12, Cantagalli, Cester 4, Simon 12, Bruninho 1, Balaso (l). All. De Giorgi.

ARBITRI: Boris (Pv); Simbari (Mi).

PARZIALI: 20-25 (27′); 25-23 (29′); 22-25 (30′); 20-25 (27′).

NOTE: 4000 spettatori, incasso: 53.894,00. Trento: 21 battute sbagliate, 3 aces, 9 muri vincenti, 65% in ricezione (33% perfette); 54% in attacco. Lube: 16 b.s., 5 aces, 9 m.v., 61% in ricezione (25% perfette); 55% in attacco. MVP: Sokolov.