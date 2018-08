Volley, infortunio in Canada per Barnes della Lube

Non arrivano buone notizie dal Canada per la Cucine Lube Civitanova. Lo schiacciatore Ryley Barnes, ingaggiato dal Club biancorosso per stagione 2018-2019, nei giorni scorsi ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra nel corso di una sessione di allenamento.

In base agli esami effettuati ieri dallo staff medico della Nazionale canadese, l’infortunio sembra essere abbastanza serio. I risultati parlano infatti di una lesione dei legamenti e purtroppo anche di una frattura: per il martello canadese dunque, sempre secondo quanto fatto emergere dalle valutazioni cliniche, i tempi di recupero si prospettano di alcuni mesi.

La dirigenza e lo staff medico della Cucine Lube Civitanova stanno valutando attentamente la situazione insieme al procuratore dell’atleta.