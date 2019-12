Volley, inizia la settimana Lube con doppia trasferta

Lunedì di riposo per la Cucine Lube Civitanova, un giorno di pausa dopo un vero e proprio tour de force tra Mondiale per Club, Champions League e campionato. Tour che continuerà da domani, giorno della ripresa dell’attività all’Eurosuole Forum con una seduta di pesi al mattino e di tecnica al pomeriggio, in vista di una settimana che proporrà altre due gare in trasferta per i neo campioni del mondo, sia in Europa sia un Italia.

Mercoledì, infatti, i biancorossi voleranno ad Istanbul, dove giovedì pomeriggio affronteranno il Fenerbahce per il secondo appuntamento in pochi giorni con il turno (il secondo per i cucinieri) del massimo trofeo continentale: mercoledì sera allenamento al Burhan Felek Spor Salonu che ospiterà la gara di Champions League. Al ritorno dalla Turchia (venerdì) cucinieri di nuovo al lavoro all’Eurosuole Forum da sabato mattina, poi ecco un altro viaggio, stavolta in direzione Trento: domenica alle 18 in programma alla BLM Group Arena l’ultimo turno del girone di andata di SuperLega con il big match contro l’Itas (la Cucine Lube Civitanova è già aritmeticamente campione d’inverno).

Il programma della settimana dal 16 al 22 dicembre

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Viaggio – Tecnica

Giovedì: Tecnica – 2° giornata Champions League VS Fenerbahce (Istanbul, ore 16.30 italiane)

Venerdì: Viaggio – Riposo

Sabato: Pesi+Tecnica – Viaggio

Domenica: Tecnica – Posticipo 10a giornata andata SuperLega VS Trento (BLM Group Arena, ore 18.00)