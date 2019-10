Volley, inziative della Supercoppa a Civitanova

Del Monte® Supercoppa 2019, meno due. Mancano meno di 48 ore al via ufficiale alla manifestazione che assegna il primo trofeo stagionale e che andrà in scena, per la seconda volta nella storia dopo l’edizione 2017, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Oltre alla grandi sfide tra Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino, sarà l’occasione anche diverse novità da scoprire in campo e iniziative collaterali all’evento. Scopriamole insieme.

FAIR PLAY CREDEM BANCA

Credem Banca, Title Sponsor del Campionato, ha scelto di costruire la collaborazione con il volley condividendo i valori in cui la Lega Pallavolo crede e su cui da sempre è costruito il successo di questo sport. La ricerca dell’eccellenza, l’importanza della squadra, la condivisione degli obiettivi, sono caratteristiche che accomunano questi due mondi apparentemente diversi, ma in realtà molto simili. Credem Banca sostiene la lealtà e correttezza dei comportamenti, che sono alla base di un rapporto sano e solido, e allo stesso modo la Lega Pallavolo premia il Fair Play. Per questo motivo, per la prima volta, verrà assegnato il premio “Fair Play – Credem Banca” alla squadra che durante la manifestazione si aggiudicherà il maggior numero di cartellini verdi con un riconoscimento in euro, che la Società vincitrice potrà devolvere in beneficenza.

NUOVO CARTELLINO VERDE

La Del Monte® Supercoppa 2019 vede anche rinnovato il regolamento del Cartellino Verde. In particolare, in occasione di una decisione arbitrale di “palla out” e prima che si verifichi la richiesta di Video Check da parte della squadra in attacco, ed è questa la modifica fondamentale rispetto alla passata stagione, l’atleta impegnato nell’azione di muro segnalerà immediatamente di avere toccato il pallone, evitando pertanto di andare ad effettuare il controllo al Video Check. E sarà premiato dal primo arbitro con un “Cartellino Verde”. Se il giocatore alzerà la mano ma lo farà dopo la richiesta del Video Check da parte degli avversari, non riceverà il cartellino verde. Se invece il giocatore non si autoaccuserà e il Video Check verificherà il suo fallo, la squadra riceverà un primo avvertimento, che attiverà la normale procedura che può portare al cartellino giallo e poi rosso.

GRATTA E VINCI

Credem Banca ha organizzato uno speciale gratta e vinci per il pubblico. In palio per i fan dell’Eurosuole Forum ci sono palloni e gadget.

VIDEO CHECK A 23 OCCHI PER LA DIFESA A TERRA

A Civitanova i riflettori saranno puntati anche sul Video Check System, con la sua ultima versione software che per l’evento porta a 23 il numero totale delle camere, solitamente 19 nella configurazione di SuperLega. Le 4 camere in più (due all’altezza dei 4 metri, due nascoste alla base dei pali) serviranno ad identificare il “pancake”, la difesa a terra, chiamata di Video Check che gli allenatori potranno utilizzare esclusivamente in questo Evento, nella Del Monte® Coppa Italia e nelle fasi finali dei Play Off.

TIME OUT E PAUSE FRA I SET

Come lo scorso anno, gli allenatori avranno a disposizione un solo time out a set. Per abbreviare ulteriormente i tempi morti, sono previsto solo 2 minuti di pausa tra un set e l’altro.

RAI SPORT

Le voci di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta accompagneranno le immagini in diretta delle Semifinali di sabato e della Finalissima di domenica su RAI Sport. Al salotto boro campo, la giornalista Simona Rolandi.

CON JACK

L’Associazione Giacomo Sintini sarà ancora una volta protagonista alla Del Monte® Supercoppa grazie al sostegno della Lega Pallavolo di Serie A. L’Associazione, che si occupa della raccolta di fondi a favore della ricerca onco-ematologica, oltre che con il proprio logo nei led luminosi a bordo campo, sarà a Civitanova con uno spazio dedicato. Jack incontrerà i tifosi per dare informazioni sulle attività future dell’associazione.

SECONDO SPEAKER

Tanta carica e una grande conoscenza della pallavolo ai margini del campo. La Del Monte® Supercoppa avrà ancora un fuoriclasse del giornalismo televisivo come Lorenzo Dallari a mettere in rampa di lancio le partite con interviste per il pubblico.

SOCIAL

L’hashtag #delmontesupercoppa accompagnerà tweet e foto dei tifosi. Grande risalto anche alla pagina Facebook “Lega Pallavolo Serie A” e al canale instagram @legavolley, che seguiranno la manifestazione con video, dirette, scatti curiosi e aggiornamenti continui.