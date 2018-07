Volley, Le date della prossima stagione sportiva

E’ in pieno svolgimento il Volley Mercato 2018 nella location di FICO Eataly World di Bologna, il più grande parco agroalimentare del mondo

I delegati dei team di SuperLega e Serie A2 Credem Banca si sono resi protagonisti del consueto via vai per definire gli ultimi colpi di mercato e puntellare i roster del 74° Campionato di Serie A Credem Banca.

Sono già numerose le formazioni ad aver completato gli organici in vista della prossima stagione. Altri team sono invece alle prese con gli ultimi ritocchi. Oggi le sale meeting e il Centro Congressi nel parco di oltre 100mila metri quadri, lente d’ingrandimento sulle imprese del food italiano, ospiteranno seminari e attività per i Club dedicate a dirigenti e uffici stampa, con la speciale partecipazione delle Leghe della Volleyball League Association e di top club europei. Il Volley Mercato vivrà una parentesi in lingua inglese per gli ospiti internazionali impegnati nei moduli di approfondimento su marketing e social network. La serata terminerà con la Consulta di SuperLega e l’Assemblea Ordinaria.



Domani, 19 luglio, si aprirà una finestra sulla nuova stagione con lo show “La Prima Battuta”. Fulcro della mattinata sarà la presentazione dei calendari di SuperLega e Serie A2 Credem Banca insieme agli eventi di Lega targati Del Monte®. Sul palco, con la regia di Marco Caronna, il giornalista RAI Alessandro Antinelli guiderà la presentazione ufficiale della stagione. La cerimonia sarà seguita in diretta free da Lega Volley Channel.

Sono state inoltre ufficializzate le date della stagione 2018/19

Del Monte@ Supercoppa: 6 e 7ottobre 2018

Inizio Regular Season SuperLega Credem Banca e Serie A2 Credem Banca: 14 ottobre 2018.

Fine Girone di andata SuperLega Credem Banca: 23 dicembre 2018.

Fine Girone di andata Serie A2 Credem Banca: 26 dicembre 2018.

Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega: 23 gennaio 2019.

Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2: 16 gennaio 2019.

Semifinali Del Monte® Coppa Italia Serie A2: 23 gennaio 2019.

Del Monte® Coppa Italia SuperLega Final Four: 9 e 10 febbraio 2019.

Del Monte® Coppa Italia Serie A2 Finale: 10 febbraio 2019.

Termine Regular Season SuperLega Credem Banca: 24 marzo 2019.

Termine Regular Season Serie A2 Credem Banca: 31 marzo 2019.

Play Off

Quarti di Finale SuperLega Credem Banca: 31 marzo 2019, 7 e 13 aprile 2019.

Semifinali SuperLega Credem Banca: 16, 19, 22, 25 e 28 aprile 2019.

Finali SuperLega Credem Banca: 1, 5, 8, 11 e 14 maggio 2019.

Quarti di Finale Promozione Credem Banca: 7, 10 e 14 aprile 2019.

Semifinali Promozione Credem Banca: 18, 22 e 25 aprile 2019.

Finali Promozione Credem Banca: 28 aprile 2019, 1, 5, 8 e 11 maggio 2019.

Ottavi di Finale Serie A2 Credem Banca: 7, 10 e 14 aprile 2019.

Quarti di Finale Serie A2 Credem Banca: 18, 22 e 25 aprile 2019.

Semifinali Serie A2 Credem Banca: 28 aprile 2019, 1 e 5 maggio 2019. Le vincenti in A2.

Finale secca di Champions League: 19 maggio 2019. Ultima tappa della stagione.