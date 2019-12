Volley, le parole degli atleti Lube in Repubblica Ceca

Le interviste ai protagonisti del match in Repubblica Ceca della Lube.

Osmany Juantorena: “Siamo stati bravi a cancellare l’emozione di quanto fatto qualche giorno fa e ripartire mettendo la testa in una manifestazione difficile come la Champions League. Non siamo stati perfetti ma non siamo delle macchine, l’importante era vincere e l’abbiamo fatto, dobbiamo essere contenti di questi primi tre punti europei. Noi siamo calati un po’ dopo il primo set e loro si sono caricati con il pubblico e hanno meritatamente vinto il secondo set: bravi noi a spingere nel terzo e quarto set chiudendo il discorso”.

Kamil Rychlicki: “E’ stato un buon inizio visto che veniamo da un viaggio faticoso e abbiamo conquistato tre punti importanti in trasferta. Bisogna sempre lottare e anche oggi siamo usciti vincenti, anche contro la stanchezza. E ora pensiamo già al campionato italiano con la trasferta di Padova”.

Simone Anzani: “Era doveroso iniziare il percorso europeo con una vittoria, specialmente dopo il successo al Mondiale per Club. La Champions League è sempre complicata e ci sarà da combattere, l’abbiamo visto oggi nel secondo set: bravi a reagire e restare compatti nei momenti di difficoltà. I nostri avversari sono stati aggressivi in battuta ma alla fine il nostro valore è venuto fuori, portiamo a casa questa vittoria”.