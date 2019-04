Volley, Leal (Lube) MVP dei Quarti Play Off

La Lega Pallavolo Serie A ha comunicato che ad aggiudicarsi il premio Credem Banca MVP dei Quarti di Finale è lo schiacciatore della Cucine Lube Civitanova, Yoandy Leal. Il n. 9 biancorosso si aggiudica l’ambito riconoscimento grazie alla prestazione messa in campo in occasione di gara 1 dei Quarti, dove la Lube ha vinto il lungo confronto in cinque set contro la Calzedonia Verona. Il giocatore in quell’occasione si è distinto grazie ai 28 punti messi a segno, di cui 25 attacchi vincenti e 3 muri punto.

Leal riceverà il premio direttamente da un rappresentante di Credem Banca, main sponsor del Campionato di SuperLega, prima del fischio di inizio di gara 2 Semifinale Play Off Scudetto Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino (venerdì 19 aprile ore 20.30, diretta RAI Sport).