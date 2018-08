Volley, Lube: 1500 abbinamento fino ad ora

Manca sempre meno al via ufficiale della pre-season della Cucine Lube Civitanova, in programma lunedì 20 agosto: data che, oltre a far registrare i primi allenamenti della rosa biancorossa, sancirà anche la riapertura della campagna abbonamenti al botteghino dell’Eurosuole Forum. Raggiunto il record dei 1500 abbonamenti sottoscritti tra giugno e luglio, ora si punta a ritoccarlo sempre più verso l’alto, visto che ci sono ancora due mesi a disposizione per acquistare la tessera.

Date e orari di agosto per abbonarsi al botteghino dell’Eurosuole Forum:

– Da lunedì 20 e per tutto agosto biglietteria aperta tutti i giorni tranne la domenica (orario 17.00-19.30, il sabato anche mattino con orario 10.00-13.00).



– Ricordiamo che è sempre possibile abbonarsi online sul sito lubevolley.vivaticket.it o nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia.

Intanto tutti e 10 i giocatori che saranno al raduno di lunedì 20 saranno hanno già raggiunto Civitanova, vale a dire Tsvetan Sokolov, Andrea Marchisio, Jacopo Massari, Dragan Stankovic, Enrico Diamantini, Yoandy Leal, Diego Cantagalli, Robertlandy Simon, Pier Paolo Partenio e Fabio Balaso.

Il programma del primo giorno ufficiale di lavoro (lunedì) prevede le visite mediche e gli esami al mattino, e una seduta di pesi a gruppi nel pomeriggio. Tutta la squadra, poi, sarà a cena presso il ristorante Taverna 41 di Civitanova Marche per salutare insieme il via ufficiale alla stagione 2018-2019. Martedì 21 nel pomeriggio, invece, il primo allenamento tecnico all’Eurosuole Forum.