Volley, Lube a riposo fino a domani, poi la ripresa

Piccola pausa per il Capodanno a spezzare il ritmo intenso di questa stagione, poi si riprende a lavorare all’Eurosuole Forum in vista del match dell’Epifania contro Verona. Ecco in sintesi la settimana di lavoro della Cucine Lube Civitanova: dopo la vittoria a Ravenna, la sesta di fila, i cucinieri potranno godere di due giorni pieni di riposo, prima di tornare in palestra nel pomeriggio di mercoledì per una seduta di pesi e tecnica. Mirino puntato, infatti, sulla sfida con la Calzedonia di domenica prossima all’Eurosuole Forum, primo impegno ufficiale del 2019.

Non solo impegni sportivi nella settimana biancorossa, ci sarà un altro momento molto importante in agenda per i cucinieri. Venerdì sera, infatti, squadra e staff della Cucine Lube Civitanova saranno ospiti a cena presso la Cooperativa Sociale PARS Onlus “Pio Carosi” di Corridonia, realtà sorta nel 1990 che opera a più livelli nel campo delle problematiche educative e giovanili (abuso di droghe e di alcol, disturbi psichici e dell’alimentazione, stati depressivi, situazioni di abbandono minorile).

Il programma della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio



Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Riposo – Riposo

Mercoledì: Riposo – Pesi+Tecnica

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica – Cena PARS Corridonia

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Giornata 16 SuperLega VS Verona (Eurosuole Forum Civitanova – h.18.15)