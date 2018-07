Volley, Lube: abbonamenti sfondano quota 1500 tessere

Cade il muro dei 1500 abbonamenti. E’ già record assoluto nella storia della Cucine Lube Civitanova: un traguardo importante, raggiunto in appena un mese dall’apertura della campagna per sottoscrivere le tessere che permetteranno di seguire la stagione 2018-2019 della formazione biancorossa. L’effetto dei colpi di mercato e l’entusiasmo diffuso intorno alla nuova Lube si stanno concretizzando in un grande pubblico che riempirà le tribune dell’Eurosuole Forum da ottobre in poi.

E non finisce qui, come detto il nuovo record è stato segnato in appena un mese: mancano però più di due mesi e mezzo al via della stagione con la prima gara di campionato in casa (prevista per domenica 21 ottobre). Fino a quel giorno sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento, dunque ci sono ancora ampi margini di miglioramento per ritoccare sempre più verso l’alto il record di tessere già fatto segnare dal Club cuciniero. Grande successo, in particolare, per la formula All-In che permette di seguire tutte le gare della stagione che si disputeranno all’Eurosuole Forum, puntando in anticipo sul raggiungimento di Semifinali e Finali Scudetto, oltre che dei turni di Quarti e Semifinale di Champions League: la maggior parte degli abbonamenti acquistati fa parte di questa categoria.

Abbonarsi è facile, ecco come acquistare le tessere



– Fino a mercoledì 1 agosto aperto il botteghino all’Eurosuole Forum (orario 17.00-19.30). Riapertura prevista per lunedì 20 agosto, in occasione del raduno della nuova Cucine Lube Civitanova.

– E’ invece sempre possibile abbonarsi online sul sito lubevolley.vivaticket.it o nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia.

Ulteriori info nella sezione Abbonamenti del sito ufficiale Lubevolley.it