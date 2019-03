Volley, Lube al lavoro con obiettivo Milano

Cucine Lube Civitanova al lavoro da ieri mattina, dopo il lunedì concesso dallo staff tecnico biancorosso, verso il prossimo impegno in programma sabato (ore 18) all’Eurosuole Forum contro la Revivre Axopower Milano, attesa gara che vedrà di fronte ai biancorossi (già certi matematicamente del terzo posto e ancora in corsa per le prime due posizioni) una delle squadre che ha dimostrato di essere più in forma, in particolare nel girone di ritorno di Regular Seaso con 9 vittorie e 1 sola sconfitta, e in piena lotta per il quarto posto.

La ripresa degli allenamenti all’Eurosuole Forum prevede una seduta di pesi al mattino e di tecnica al pomeriggio, poi gli uomini di De Giorgi lavoreranno al palasport di Civitanova tutti i pomeriggi fino all’impegno di sabato. Domenica pomeriggio ancora allenamento con una seduta mista di pesi e tecnica: lunedì prossimo, infatti, la squadra partirà per Mosca per prendere parte alla gara di andata dei Quarti di finale di Champions League.

Il programma della settimana dal 4 al 10 marzo



Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Riposo – Tecnica

Sabato: Tecnica – Giornata 24 SuperLega VS Milano (Eurosuole Forum Civitanova – h.18.00)

Domenica: Riposo – Pesi+Tecnica