Volley, Lube al lavoro per la preparazione

La Cucine Lube Civitanova lavora all’Eurosuole Forum: iniziata la preparazione, il programma

Ha preso ufficialmente il via stamattina l’attività 2019-20 della Cucine Lube Civitanova: dopo il raduno di venerdì, oggi i primi due allenamenti di pesi al mattino e di tecnica il pomeriggio. Cinque gli atleti della rosa di SuperLega a disposizione di coach Fefè De Giorgi che hanno cominciato la prima settimana di preparazione, agli ordini dello staff composto dal vice allenatore Nicola Giolito, dagli assistenti allenatori Enrico Massaccesi ed Alessandro Zarroli, e dal preparatore atletico Massimo Merazzi.

A sudare per la prima volta nella nuova stagione gli schiacciatori Jiri Kovar e Jacopo Massari, l’opposto Kamil Rychlicki, il centrale Enrico Diamantini e il libero Andrea Marchisio. A dare man forte al ridotto gruppo biancorosso, per questa prima fase della preparazione, ci saranno alcuni atleti della GoldenPlast Civitanova, la formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie A3: lo schiacciatore Paolo Di Silvestre, l’opposto Stefano Ferri, il palleggiatore Pier Paolo Partenio, il centrale Stefano Trillini e il libero Francesco D’Amico mentre a metà settimana si aggregherà il centrale Gabriele Maletto. A loro si aggiunge il palleggiatore della Junior League biancorossa fresca campione d’Italia, Tommaso Larizza.



Settimana che vedrà i cucinieri impegnati tutti i giorni fino a sabato: al mattino previste sedute alternate in sala pesi e di atletica all’aperto, nel pomeriggio allenamenti tecnici all’Eurosuole Forum tranne il mercoledì di riposo e il venerdì, quando i biancorossi saranno al lavoro in spiaggia a Civitanova Marche per una particolare seduta di beach volley.

Inizio rinviato, naturalmente, per gli atleti impegnati nelle rispettive Nazionali: Juantorena, Anzani e Balaso con l’Italia, Bruno e Leal con il Brasile, Ghafour con l’Iran, Simon con Cuba, D’Hulst con il Belgio e Bieniek con la Polonia.

Il programma della settimana dal 25 agosto al 1 settembre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Atletica – Tecnica

Mercoledì: Pesi – Riposo

Giovedì: Atletica – Tecnica

Venerdì: Pesi – Beach volley

Sabato: Atletica – Riposo

Domenica: Riposo – Riposo