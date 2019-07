Volley, Lube: al via a fine agosto la nuova stagione

Nel pieno dell’estate parte il conto alla rovescia per la partenza della stagione 2019-20 per i campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova. Dopo gli appuntamenti con il Volley Mercato di Salsomaggiore Terme, il prossimo passo sarà l’avvio vero e propria dell’attività all’Eurosuole Forum di Civitanova.

Il via ufficiale è in programma venerdì 23 agosto con il raduno: i giocatori della rosa a disposizione in quel momento (ancora da definire in base agli impegni degli atleti con le rispettive Nazionali) si ritroveranno presso il palasport civitanovese per le visite mediche e i test. La partenza del lavoro di preparazione vero e proprio, invece, sarà lunedì 26 agosto, insieme allo staff tecnico guidato da coach Fefè De Giorgi: con lui il secondo allenatore Nicola Giolito, il preparatore atletico Max Merazzi, gli scout man Enrico Massaccesi e Alessandro Zarroli.

Sarà dunque di circa due mesi la fase pre-season per la Cucine Lube Civitanova 2019-20: ricordiamo, infatti, che il primo impegno ufficiale sarà in programma domenica 20 ottobre con la prima di SuperLega all’Eurosuole Forum contro la neo promossa Gas Sales Piacenza dell’ex Stankovic. Non mancheranno, naturalmente, gli appuntamenti con i test match pre-campionato: il calendario sarà definito successivamente, dopo l’avvio dell’attività della nuova stagione.