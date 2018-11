Volley, Lube attesa da un altro big match: si va a Modena

Terzo big match di SuperLega in un mese di novembre caldissimo per la Cucine Lube Civitanova: domenica (ore 18, diretta Rai Sport) Stankovic e compagni scendono in campo al PalaPanini di Modena per affrontare la Azimut Leo Shoes nell’ottava giornata di andata del massimo campionato (sarà la nona gara per i biancorossi dopo l’anticipo giocato mercoledì con Siena). Match atteso per i tanti ex in campo da entrambe le parti e per l’importanza che riveste per le zone più alte della classifica: le due squadre hanno una sola sconfitta per ora, rimediata in entrambi i casi contro Perugia. Venerdì pomeriggio e sabato mattina le ultime due sedute di tecnica per i cucinieri, poi la partenza per Modena. Quattro giorni dopo, inoltre, Lube e Modena si troveranno di nuovo di fronte, stavolta in Champions League e all’Eurosuole Forum, per la prima gara del girone della massima competizione europea.

Alla scoperta dell’avversario Azimut Leo Shoes Modena

La formazione emiliana ha cambiato diversi elementi nel corso dell’estate, oltre al ritorno Julio Velasco come tecnico. La diagonale palleggiatore-opposto è formata dagli l’ex campioni d’Italia con la Lube Micah Christenson e Ivan Zaytsev. In banda Urnaut e in ballottaggio l’altro ex di turno Kaliberda con il polacco Bednorz. Al centro coppia fissa Anzani-Holt con l’alternativa Mazzone. Il libero è Salvatore Rossini.



Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Torniamo a giocare in un campo che nelle scorse stagioni ci ha visto protagonisti di grandi battaglie. Dunque ci aspettiamo ancora una volta una gara dura contro una squadra che finora si è dimostrata tra le migliori di questa prima fase di stagione. Dovremo scendere in campo convinti dei nostri mezzi e pensando al nostro gioco, con grande determinazione. Conquistare dei punti importanti per la classifica al PalaPanini è sempre una bella impresa e proveremo a realizzarla insieme”.

Parla Luca Cantagalli (vice allenatore Azimut Leo Shoes Modena)

“Civitanova, come noi, deve ancora trovare il miglior gioco, stiamo preparando al meglio il match, com’è giusto che sia. A Perugia ci sono mancati servizio e ricezione al top, non eravamo molto lucidi e queste sono cose da cambiare. La loro ricezione? Può essere uno dei punti deboli su cui dovremo rivolgerci, hanno giocatori che possono andare in difficoltà”.

Gli arbitri di Azimut Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

La terza giornata di andata sarà diretta da Armando Simbari di Milano e Ilaria Vagni di Perugia.

Match numero 90 con Modena

E’ la super-classica: siamo alla gara numero 90 tra Lube e Modena. Bilancio di 48 vittorie biancorosse contro le 41 gialloblù. Le due squadre già si sono incontrate nella Semifinale di Supercoppa dell’attuale stagione, vinta dai modenesi al tie break.

Tanti ex in campo

Jacopo Massari a Modena nel 2016-2017, Bruno Mossa De Rezende a Modena nel 2010-2011 (dall’1 aprile 2011), dal 2014 (3/01) al 2016 e nel 2017-2018; Micah Christenson a Civitanova dal 2015 al 2018, Denys Kaliberda a Civitanova nel 2016-2017, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Maxwell Holt – 2 muri vincenti ai 300 (Azimut Leo Shoes Modena); Enrico Cester – 5 attacchi vincenti ai 1000, Osmany Juantorena – 23 punti ai 2500 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Osmany Juantorena – 14 punti ai 3600, Tsvetan Sokolov – 3 punti ai 2900, Dragan Stankovic – 1 partita giocata alle 300 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Azimut Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).