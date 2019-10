Volley, Lube batte 3-0 Piacenza all’esordio

La prima standing ovation della stagione l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, gremito per l’occasione da 3010 spettatori (incasso di 28.339 Euro), la dedica a un avversario: Dragan Stankovic, fresco 34 enne che si presenta nelle Marche per la prima volta da avversario dopo ben 9 stagioni in cui ha vestito la maglia della Cucine Lube, con cui appena cinque mesi fa ha alzato al cielo da capitano i trofei di scudetto e Champions League.

Dopodiché gli applausi sono stati soltanto per i padroni di casa, che iniziano il campionato con il piede giusto, battendo in tre set (26-24, 27-25, 25-20) la rinnovatissima Piacenza di Andrea Gardini nella 1ª giornata di SuperLega Credem Banca.

La partita

De Giorgi fa subito debuttare Anzani al centro con Simon e sceglie Rychlicki in posto 2 per giocare opposto a Bruno. Il primo parziale è equlibratissimo nel punteggio e nelle statistiche, con gli ospiti che annullano due set ball ai campioni marchigiani prima di arrendersi 24-26 dinanzi alla buona verve di Ghafour, entrato nel doppio cambio con D’Hulst in regia e bravo prima a conquistare il terzo set-ball, poi a chiudere con un muro (il quarto di squadra) su Kooy.

Il secondo set è deciso dalle bordate al servizio del legittimo MVP Robertlandy Simon, che già in avvio mette in discesa la strada della Cucine Lube (10-5 con due ace del cubano), e soprattutto risulta incisivo dai nove metri anche nel finale, dopo che Piacenza era riuscita ad azzerare il gap acciuffando il 24-24. La Lube conquista la seconda palla set con un muro di Anzani su Kooy, che nell’azione successiva commetterà il fallo che consegna ai padroni di casa il 27-25.

Il terzo parziale è invece un monologo dei campioni d’Italia e d’Europa, che fissano il 3-0 chiudendo 25-20.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 7, Kovar, D’Hulst, Marchisio (L) n.e., Juantorena 7, Massari n.e., Leal 11, Ghafour 4, Rychlicki 5, Diamantini n.e., Simon 13, Bruno 4, Bienek n.e., Balaso (L). All.: De Giorgi.

GAS SALES PIACENZA: Copelli n.e., Scanferla (L), Fei 1, Cavanna, Yudin n.e., Stankovic 2, Kooy 9, Botto, Paris, Berger 11, Tondo, Fanuli (L) n.e., Nelli 22, Krsmanovic 7. All. Gardini.

ARBITRI: Vagni (PG) – Curto (GO).

PARZIALI: 26-24 (31′), 27-25 (37′), 25-20 (27′).

NOTE: Lube battute sbagliate 7, ace 5, muri vincenti 10, ricezione 42% (30%perfette), attacco 43%. Piacenza battute sbagliate 21, ace 7, muri vincenti 6, ricezione 49% (25%perfette), attacco 45%.