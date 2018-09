Volley, Lube batte Ostere in amichevole

Positivo primo test per la Cucine Lube Civitanova, all’esordio in questa stagione all’Eurosuole Forum di fronte ad oltre 500 tifosi presenti, nella gara di allenamento disputata con la formazione della Sieco Service Ortona, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2.

Il match si è chiuso con la vittoria per 3-0 dei cucinieri (25-23, 25-18, 25-19 i parziali), poi i due tecnici hanno fatto disputare un ulteriore set di allenamento per ottenere ulteriori indicazioni dalla prima uscita stagionale.

Coach Medei ha schierato in partenza Partenio in regia, Simon opposto, Leal e Massari schiacciatori, Stankovic e Diamantini al centro, Balaso libero. Starting six che il tecnico della Cucine Lube Civitanova ha ripresentato anche in avvio di secondo e terzo set, dando spazio con alcuni cambi in conclusione dei parziali agli altri atleti a disposizione. Oltre a Cantagalli e Marchisio, i baby del settore giovanile Larizza e Ciccarelli, nella rosa biancorossa anche il giovane schiacciatore polacco Bartosz Firszt, classe 99, che da alcuni giorni si sta allenando con la formazione cuciniera per dare man forte al gruppo a disposizione di coach Medei.



“Un buon test e una giornata di lavoro intensa – ha commentato Giampaolo Medei al termine della gara con Ortona – Siamo in una fase dove i carichi sono molto elevati, nonostante questo ho visto progressi sulle cose su cui stiamo lavorando e tolta un po’ di ruggine dopo il primo set anche un buon gioco. Ho visto risposte interessanti anche dai giovani, ovviamente c’è tanto da lavorare, ci sono parecchi giocatori che sono rimasti fermi a lungo durante l’estate e giocare molto ci servirà, a partire dal prossimo test in programma sabato pomeriggio con Grottazzolina”.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov n.e., Ciccarelli n.e., Larizza, Marchisio (L), Massari 8, Stankovic 5, Diamatini 11, Leal 15, Firszt 1, Cantagalli 2, Simon 16, Partenio 2, Balaso (L). All. Medei.

SIECO SERVICE ORTONA: Simoni 9, Pesare (L), Zanettin 3, Berardi, Dolfo 7, Toscani (L), Sitti, Sorrenti 10, Lanci, Marks 12, Fiscon 1, Ogurcak n.e., Menicali 3. All Lanci.

Parziali: 25-23, 25-18, 25-19

Note: spettatori 500 circa. Cucine Lube: 14 battute sbagliate, 8 aces, 7 muri vincenti, 62% in attacco, 68% in ricezione (38% perfette). Ortona: 10 b.s., 5 aces, 6 m.v. 40% in attacco, 46% in ricezione (22% perfette).