Volley, Lube batte San Severino in serie C

L’Eurosuole Forum di Civitanova Marche vede schierate in campo le formazioni della Cucine Lube Civitanova contro la Sios Novavetro di San Severino Marche per la terza giornata della seconda fase del campionato regionale serie “C” girone “D”. Coach Paparoni schiera in campo Esposito al palleggio, opposto Poli, Carcagnì e Bartolucci al centro, Ciccarelli e Lucarini schiacciatori, Montecchiari libero. Marzi risponde con Muscolini in cabina di regia opposto a Palazzesi, centrali Molinari e Ferrara, schiacciatori i fratelli Caciorgna Matteo e Marco e libero un’ex volpe della serie A, Lorenzo Smerilli.

Il primo set vede la Cucine Lube Civitanova partire con il piede giusto, i ragazzi sono carichi al punto giusto, gestiscono bene le situazioni che si creano in campo e conducono il set sempre in vantaggio dall’inizio alla fine. Esposito riesce a servire molto bene le bande, grazie anche ad una buona ricezione, dove troviamo un Lucarini in giornata di grazia ed un Ciccarelli che è sempre una garanzia. Sul 20/16 per i cucinieri, Marzi sostituisce Palazzesi con Marinozzi, ma la musica non cambia e i ragazzi di Paparoni conquistano il set. Secondo set, fotocopia del primo; San Severino non riesce a avere un gioco che mette in difficoltà la Cucine Lube, nonostante uno Smerilli che si fionda su tutti i palloni come una faina. Pochi sono i palloni che non vengono toccati dal muro o difesi in seconda linea e rigiocati in maniera incisiva dai cucinieri. Nel terzo set Marzi tenta la carta del cambio in regia, out Muscolini per Palazzesi, ma anche questo non sortisce nessun effetto per ribaltare il risultato così che la Cucine Lube Civitanova conquista i tre punti, molto importanti in chiave salvezza.

Tra i cucinieri ottima la prestazione delle due bande Lucarini (13 punti e 3 errori) e Ciccarelli (16 punti e 4 errori), del solito Esposito in regia e del libero Montecchiari che ha chiuso la gara con zero errori. Nella Sios San Severino si è visto un buon Smerilli in difesa e ricezione ed un buon Caciorgna che ha chiuso con 10 punti.



Ben 10 atleti della Cucine Lube Civitanova convocati all’Interregional Day

Si è svolto la settimana scorsa a Fossato di Vico (PG), l’allenamento di qualificazione maschile convocato dal Settore Tecnico Nazionale e rivolto agli atleti nati negli anni 2004 e 2005 di Marche ed Umbria già visionati dagli staff tecnici regionali durante il percorso di qualificazione. A condurre la sessione di allenamento sono stati il Responsabile Tecnico dell’Area Centro Bruno Morganti, coadiuvato dai Tecnici Federali Francesco Mattioli, Francesco Malagoli e Simone Roscini. Presenti anche il Coordinatore Tecnico Regionale Marco Paolini ed il Selezionatore Regionale Maschile Massimo Citeroni.

Questo l’elenco degli atleti marchigiani convocati: Ionut Ambrose, Giuseppe Bonanni, Francesco Carcagni, Cesare Cavagna, Francesco Maggiori, Riccardo Martusciello, Michele Menchi, Nduka Panella, Gaetano Penna, Massimiliano Tonti (Lube Civitanova), Nicola Ardemagni (APAV Lucrezia), Manolo Carburi (Montesi Pesaro), Alessandro Carletti (Nova Volley Loreto), Pietro Galdenzi, Filippo Melonari, Luca Paolucci (Sabini), Federico Roberti, Riccardo Tito (Virtus Fano).