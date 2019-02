Volley, Lube: biglietti per la Final four di Coppa Italia

Final Four Coppa Italia, informazioni per ritiro abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti per la Final Four (tribuna numerata – distinti – non numerati) e i biglietti giornalieri per la Semifinale di sabato prenotati da coloro che si recheranno alla Unipol Arena con mezzi proprio o pullman giornaliero dovranno essere ritirati presso l’Eurosuole Forum di Civitanova (sig. Cozzi) nei seguenti giorni: lunedì 4 e martedì 5 febbraio dalle ore 16.00 alle 19.30.

Orari partenza pullman giornalieri



Sabato 9 febbraio: partenza da Macerata ore 11.30, da Civitanova ore 12.00 .

Domenica 10 febbraio (solo in caso di Lube in Finale): partenza da Macerata ore 11.30, da Civitanova ore 12.00 .