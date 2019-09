Volley, Lube chiude la settimana con un 5-0 contro Fano

Il secondo test settimanale contro la Gibam Fano ha chiuso la prima settimana di allenamenti congiunti per la Cucine Lube Civitanova: a differenza di quelli di martedì con la Videx Grottazzolina e di mercoledì con i fanesi, stasera gli uomini di Fefè De Giorgi hanno disputato una vera e propria gara con la formazione marchigiana che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A3. Cinque set normali che hanno sempre premiato i cucinieri nel risultato (25-18, 25-22, 25-16, 25-17, 15-7), dando possibilità al ridotto gruppo dei campioni d’Italia e d’Europa al lavoro di accumulare una buona dose di gioco.

Un “anomalo” 5-0 che ha visto scendere in campo nei primi tre set la consueta confermazione Huang-Rychlicki, Simon-Diamantini, Kovar-Massari, Marchisio libero. Poi, come già successo negli altri due test settimanali, spazio al beacher Matteo Ingrosso e due innesti dalla formazione di serie A3 della GoldenPlast Civitanova, in questa occasione lo schiacciatore Paolo Di Silvestre e il regista Pier Paolo Partenio.

La quarta settimana di preparazione si avvia così alla conclusione con l’allenamento di pesi in programma sabato mattina, poi domenica di riposo per Simon e compagni: lunedì riprenderanno il percorso quando manca ormai un mese esatto al via ufficiale del campionato.