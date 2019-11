Volley, Lube ci siamo: è tempo di Supercoppa

Ci siamo, venerdì all’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova scende in campo per il primo trofeo stagionale, la Del Monte® Supercoppa: alle 15.30 (diretta Rai Sport) la Semifinale contro la Leo Shoes Modena, subito un big match con gli emiliani per decidere la prima finalista che tornerà poi in campo sabato alle ore 18.00 per l’atto conclusivo. Sempre venerdì, alle 18.00, l’altra Semifinale tra Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino.

Biancorossi a caccia della quinta Supercoppa

La Cucine Lube Civitanova cerca il quinto sigillo in Supercoppa italiana dopo quelli conquistati nel 2006, 2008 (entrambi con De Giorgi in panchina), 2012 e 2014.

Gara numero 94 con Modena, terza volta in Supercoppa

Torna ancora una volta la super-classica del volley italiano degli ultimi 25 anni tra Cucine Lube e Modena: siamo al match numero 94 della storia, con 52 vittorie biancorosse e 41 gialloblù in archivio. Terza volta in Del Monte® Supercoppa: le due formazioni si sono incrociate nelle Semifinali delle ultime due edizioni, con una vittoria per parte ottenuta al tie break (nel 2017 vittoria Cucine Lube, nel 2018 Modena).

Parla Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“Sarà una Del Monte Supercoppa molto impegnativa ed equilibrata, che vedrà protagoniste le migliori squadre del Campionato. Modena, la nostra avversaria in Semifinale, ha finora dimostrato nelle due gare disputate di stare molto bene, è una formazione dal grande potenziale soprattutto in attacco: sarà una sfida tosta e di livello per entrambe. Da parte nostra stiamo cercando di migliorare gli aspetti del nostro gioco che sono rimasti più indietro, per affrontare al meglio un torneo sempre ricco di incognite come la Del Monte Supercoppa, classico appuntamento di inizio stagione e che dunque, come spesso capita, può riservare sorprese”.

Parla Andrea Giani (allenatore Leo Shoes Modena)

“La Supercoppa è una manifestazione tra squadre di altissimo livello, giocano le prime 4 squadre della SuperLega, sarà un grande spettacolo. Modena gioca per vincere e andremo a Civitanova con quell’obiettivo, come sempre. La Semifinale con la Lube sarà una bella partita tra due squadre che hanno tratti similari, due compagini che hanno cambiato relativamente poco rispetto alla scorsa stagione, con giocatori che si conoscono. Sia noi che loro siamo molto forti in attacco, il side out sarà decisivo, ancor di più il contrattacco”.

Gli arbitri della Final Four di Del Monte® Supercoppa

Alessandro Cerra (Bologna) dal 2014

Massimo Florian (Treviso-Belluno) dal 2007

Rossella Piana (Modena) dal 2005 – Internazionale dal 2014

Daniele Rapisarda (Udine) dal 2002 – Internazionale dal 2011

Ilaria Vagni (Umbria 1) dal 2003 – Internazionale dal 2013

Marco Zavater (Roma) dal 2008

Tanti gli ex di turno in campo

Simone Anzani a Modena nel 2018-2019, Jacopo Massari a Modena nel 2016-2017, Bruno De Rezende a Modena nel 2010-2011 (dall’1/04/11), dal 3/01/2014 al 2015/2016 e nel 2017-2018, Micah Christenson a Civitanova dal 2015 al 2018, Denys Kaliberda a Civitanova nel 2016-2017, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014.

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

L’albo d’oro Supercoppa italiana

1996 Alpitour Traco Cuneo

1997 Casa Modena Unibon

1998 Sisley Treviso

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisley Treviso

2001 Sisley Treviso

2002 Noicom Brebanca Cuneo

2003 Sisley Treviso

2004 Sisley Treviso

2005 Sisley Treviso

2006 Lube Banca Marche Macerata

2007 Sisley Treviso

2008 Lube Banca Marche Macerata

2009 CoprAtlantide Piacenza

2010 Bre Banca Lannutti Cuneo

2011 Itas Diatec Trentino

2012 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013 Diatec Trentino

2014 Cucine Lube Banca Marche Treia

2015 DHL Modena

2016 Azimut Modena

2017 Sir Safety Conad Perugia

2018 Azimut Leo Shoes Modena