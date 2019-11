Volley, Lube da 10 contro Monza in Superlega

La Cucine Lube Civitanova allunga a ben dieci partite la propria striscia di imbattibilità in campionato, superando la Vero Volley Monza per 3-1 nella gara infrasettimanale valida per la 9ª giornata della SuperLega Credem Banca (25-16, 25-21, 18-25, 25-23), andata in scena all’Eurosuole Forum dinanzi a ben 4150 spettatori (incasso 37.804 Euro).

I campioni d’Italia e d’Europa, che sabato partiranno per il Brasile dove la prossima settimana saranno impegnati nel mondiale per Club, si confermano dunque sempre più leader solitari della classifica, con un vantaggio che va oltre i tre punti arrivati dalla partita in più giocata rispetto alle pretendenti.

La partita

De Giorgi ripropone il rientrante Juantorena nel sestetto iniziale, e l’italo-cubano ci mette solo qualche secondo ad infiammare i suoi tifosi, firmando i due contrattacchi di fila che valgono il 3-0 in avvio. E’ tutta in discesa nel parziale d’apertura la strada dei campioni d’Italia e d’Europa, superiori in tutti i fondamentali agli avversari (65% contro 54% in attacco, 3-0 nei muri, 1-0 negli ace), che nell’occasione non sono aiutati neppure dal loro attaccante di punta nonché ex di turno Bartosz Kurek (3 punti, 43% in attacco). Massimo vantaggio Lube sul 23-15, firmato da un muro vincente di Simon. Chiude Ghafour sul 25-16.

Più equilibrato il secondo set, almeno fino a quota 9: poi sono due muri consecutivi firmati rispettivamente da Leal (su Kurek) e Ghafour (su Dzavoronok) a scrivere il break in favore della Cucine Lube (11-9), che scapperà via (19-15) trascinata dal suo bomber caraibico naturalizzato brasiliano, autore di 7 punti con l’86% di efficacia sulle schiacciate. Finisce 25-21.

Nel terzo set la Vero Volley si trova a condurre per la prima volta nella gara. De Giorgi prova a sistemare le cose inserendo Rychlicki per Ghafour (sul 6-9), quindi anche Bieniek per Simon (sul 10-12). Ma nonostante permangano le difficoltà in attacco di Kurek (murato per due volte di fila, sino al 15-16) Monza resiste, appoggiandosi soprattutto sulla buona vena di Dzvoronok, fastidioso per i cucinieri sia in attacco che dai nove metri (10 punti col 67% in attacco, 1 ace e 1 muro). I brianzoli chiudono 25-18 a proprio favore, riaprendo di fato il match.

Torna Ghafour in posto 2 tra i biancorossi nel quarto parziale (resta invece il polacco Bieniek al centro), questo sì davvero equilibrato fino all’ultimo pallone. Che viene sbattuto a terra da Rychlicki, gettato nuovamente nella mischia sul 15-15. Yoandy Leal, autore di 15 punti (48% in attacco, 1 ace 3 3 muri), è l’Mvp votato dai giornalisti presenti alla partita.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 10, Kovar, D’Hulst, Juantorena 13, Marchisio (L) n.e., Massari n.e., Leal 15, Ghafour 8, Rychlicki 2, Diamantini n.e., Simon 2, Bruno 7, Bienek 6, Balaso (L),. All.: De Giorgi.

VERO VOLLET MONZA: Kurek 8, Calligaro, Dzavoronok 26, Orduna 2, Federici (L), Louati 10, Goi, Galassi 10, Yosifov 3, Beretta, Capelli n.e., Sedlacek. All. Soli.

ARBITRI: Saltalippi – Frapiccini.

PARZIALI: 25-16 (25′), 25-21 (25′), 18-25 (28′), 25-23 (30′).

NOTE: Spettatori 4150, incasso 37804 Euro. Lube battute sbagliate 16, ace 3, muri vincenti 13, ricezione 43% (23% perfette), attacco 47%. Monza battute sbagliate 17, ace 2, muri vincenti 9, ricezione 46% (25% perfette), attacco 50%.