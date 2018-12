Volley, Lube: definito il quarto di finale di Coppa Italia

La 13a giornata del 23 dicembre ha chiuso il girone d’andata in SuperLega Credem Banca, definendo le 8 formazioni che si sfideranno per la Del Monte Coppa Italia. Oltre alla Cucine Lube Civitanova, Perugia, Trento, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova sono le altre squadre qualificate ai Quarti di Finale, che si giocheranno in gara unica mercoledì 23 gennaio prossimo, in casa delle squadre con miglior classifica. Un match sarà posticipato giovedì 24 gennaio per la diretta su RAI Sport.

Come già annunciato, la Final Four si giocherà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019. Sarà un evento in versione doppia: come di consueto la giornata di domenica sarà aperta dalla finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 (alla chiusura dell’andata di A2, il 26 dicembre, le prime quattro di ciascun girone si qualificheranno ai Quarti del 16 gennaio, mentre le Semifinali si giocheranno il 23 gennaio).

Gli abbinamenti dei quarti di finale



Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova (1a – 8a)

Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano (4a – 5a)

Itas Trentino – Calzedonia Verona (2a – 7a)

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza (3a – 6a)

La formula

Le formazioni classificate dal 1° all’8° posto al termine del girone di andata (23 dicembre) prenderanno parte ai Quarti di Finale (23 gennaio), in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica. Le quattro vincitrici accederanno alla Del Monte® Coppa Italia SuperLega Final Four (9 e 10 febbraio) che assegnerà la 41a Coppa Italia.

Classifica finale Girone d’andata SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 34, Itas Trentino 32, Cucine Lube Civitanova 30, Azimut Leo Shoes Modena 29, Revivre Axopower Milano 21, Vero Volley Monza 20, Calzedonia Verona 18, Kioene Padova 18, Consar Ravenna 17, Top Volley Latina 16, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 13, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Emma Villas Siena 10, BCC Castellana Grotte 4 .