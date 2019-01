Volley, Lube domani alla sfida contro Trento capolista

Terza gara in trasferta consecutiva per la Cucine Lube Civitanova e ancora un big match sulla strada dei cucinieri. Domenica 20 (ore 18, diretta tv Rai Sport) gli uomini di De Giorgi scendono in campo alla BLM Group Arena di Trento (già sold out) per sfidare la capolista Itas Trentino nella quinta giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca. Inutile sottolineare l’importanza della gara, contro la formazione di Lorenzetti che prosegue la sua marcia di vittorie consecutive arrivata a quota 21: ultima sconfitta proprio in casa della Cucine Lube Civitanova, nel match di andata giocato lo scorso 4 novembre all’Eurosuole Forum e vinto dai biancorossi al tie-break. La partita, inoltre, è un vero e proprio remake della finale del Mondiale per Club disputata lo scorso 2 dicembre in Polonia e vinta stavolta dall’Itas. Per Stankovic e compagni fondamentale un successo per sperare ancora di agguantare le prime due posizioni in classifica. Sabato mattina l’ultimo allenamento in programma all’Eurosuole Forum, poi la partenza per Trento.

Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino

Angelo Lorenzetti dovrebbe schierare la diagonale palleggiatore-opposto Giannelli-Vettori (con l’alternativa Nelli, spesso chiamato in causa nel ruolo di opposto), al centro la coppia formata dall’ex Lube Candellaro e dal serbo Lisinac, in banda lo statunitense Russell e il serbo Kovacevic. Il libero è un altro grande ex di turno, Grebennikov.



Parla Tsvetan Sokolov (opposto Cucine Lube Civitanova)

“Il calendario ci propone ancora una gara in trasferta e contro l’attuale capolista del campionato: arriviamo a questo importante appuntamento dopo la bella vittoria in Polonia con lo Zaksa in Champions League, sicuramente un risultato che ci ha dato una bella carica in vista del big match di domenica. Scenderemo in campo per provare a vincere contro una formazione che non commette passi falsi da mesi e che abbiamo già affrontato in campionato a novembre e nella finale del Mondiale per Club ad inizio dicembre. Sarà una gara durissima ma daremo tutto per provare a centrare il nostro obiettivo, è nelle nostre possibilità. Stiamo preparando il match nella miglior maniera possibile, riuscire ad espugnare il campo trentino sarebbe fondamentale per noi, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti della stagione”.

Parla Maarten Van Garderen (schiacciatore Itas Trentino)

“E’ un appuntamento a cui, inevitabilmente, pensiamo già da qualche giorno nonostante in settimana ci sia stato anche l’impegno di CEV Cup. Si tratta di un impegno importante per tanti motivi e vogliamo viverlo al massimo come abbiamo sempre fatto in questo ultimo periodo. Avremo l’opportunità di contare sul fattore campo; ci auguriamo che anche stavolta il nostro pubblico sia il settimo uomo”.

Gli arbitri di Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

La quinta giornata di ritorno sarà diretta da Roberto Boris di Pavia e Armando Simbari di Milano.

Sfida numero 63 della storia

Sarà la gara 63 tra Cucine Lube Civitanova e i trentini, bilancio esattamente in parità con 31 vittorie per parte. Terza sfida stagionale dopo il match di andata di SuperLega (3-2 Lube) e la finale Mondiale (3-1 Trento).

Tanti gli ex di turno in campo

Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018, Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014..

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Uros Kovacevic – 1 battuta vincente alle 100 (Itas Trentino); Jacopo Massari – 1 partita giocata alle 200 , Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Uros Kovacevic – 25 punti ai 2200, Aaron Russell – 15 punti ai 1300, Maarten Van Garderen – 7 punti ai 1300, Luca Vettori – 11 attacchi vincenti ai 3000 e – 2 battute vincenti alle 300 (Itas Trentino); Enrico Cester – 5 punti ai 1900, Jiri Kovar – 3 punti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).