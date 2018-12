Volley, Lube domenica di scena a Vibo Valentia

Seconda trasferta in pochi giorni per la Cucine Lube Civitanova, tornata nella tarda serata di ieri della Repubblica Ceca dopo la vittoria in Champions League su Cez Karlovarsko.

Domenica (ore 18.00, diretta streaming Lega Volley Channel) gli uomini di Fefè De Giorgi saranno di scena a Vibo Valentia sul campo della Tonno Callipo Calabria per la tredicesima ed ultima giornata di andata di Regular Season Credem Banca. I cucinieri, attualmente al terzo posto in classifica dopo il sorpasso effettuato su Modena, cercano i tre punti per blindare la posizione, considerando che dalla graduatoria al termine del girone di andata scaturirà la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. Domani i biancorossi partiranno in aereo alla volta della Calabria, dove si alleneranno nel pomeriggio di sabato.

Alla scoperta dell’avversario Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



La formazione di Antonio Valentini, vice di Blengini in Nazionale, ha cambiato pelle rispetto alla scorsa stagione. In cabina di regia c’è il palleggiatore croato ex Lube Zhukouski, opposto il marocchino Al Hachdadi, rivelazione della prima parte del campionato dove è attualmente il miglior realizzatore. Al centro ci sono l’altro ex biancorosso Vitelli e Mengozzi, in banda il bulgaro Skrimov e il brasiliano Barreto Silva (con l’alternativa del tedesco Strohbach). Il libero è Marra.

Parla Tsvetan Sokolov (opposto Cucine Lube Civitanova)

“Siamo appena tornati dalla Repubblica Ceca per l’impegno di Champions League e il calendario ci impone subito un’altra trasferta lontana, a Vibo Valentia, stavolta in SuperLega Credem Banca. Cerchiamo di recuperare bene e di allenarci al meglio in questi due giorni pre gara visto che ci attende un match importante a chiusura del girone di andata di Regular Season. Dobbiamo scendere in campo concentrati al massimo, con l’atteggiamento giusto, per riuscire ad ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale in chiave classifica”.

Parla Antonio Valentini (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

“Sappiamo che dobbiamo scendere in campo per cercare di fare punti con tutte le squadre, anche contro Civitanova. Questo è un Campionato che non consente pause o cali di tensione e quindi dobbiamo essere consapevoli che contro una squadra così forte occorre alzare il nostro livello di gioco e sperare che l’avversario possa concederci qualcosa”.

Gli arbitri di Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova

La tredicesima giornata di andata sarà diretta da Maurizio Canessa di Bari e Stefano Cesare di Roma.

Sfida numero 31 con i calabresi

E’ uno dei match più ricorrenti delle ultime stagioni, siamo infatti a quota 31 gare: bilancio nettamente a favore Lube con 24 vittorie contro le 6 di Vibo Valentia.

Tanti ex in campo

Marco Vitelli a Civitanova dal 2013 al 2016 (dal 15/12/13), Tsimafei Zhukouski a Civitanova nel 2017-2018, Enrico Diamantini a Vibo Valentia nel 2016-2017, Jacopo Massari a Vibo Valentia nel 2017-2018. Inoltre coach De Giorgi ha allenato a Vibo nel 2014 in serie A2.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Stefano Mengozzi – 10 punti ai 2000, Todor Skrimov – 12 punti ai 1000 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Todor Skrimov – 9 punti ai 1200 e – 20 attacchi vincenti ai 1000 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Osmany Juantorena – 13 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Lega Volley Channel. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).