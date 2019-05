Volley, Lube e Perugia in campo stasera per lo Scudetto

Conto alla rovescia in casa Cucine Lube Civitanova per il match decisivo della Finale scudetto contro la Sir Safety Conad Perugia che mette in palio il tricolore 2018-2019. Martedì (ore 20.30, diretta Rai Sport) al PalaBarton va in scena l’atto conclusivo della lunghissima sfida tra marchigiani e umbri, Gara 5 è senza appello, chi vincerà domani sera si laureerà campione d’Italia. Proprio come un anno fa si decide tutto alla “bella” in casa della Sir: gli uomini di De Giorgi proveranno ad invertire il risultato di 12 mesi fa che aveva premiato Perugia e ribaltare il fattore campo che in questa serie di Finale ha visto sempre prevalere la formazione di casa. A sostenere i cucinieri ci saranno oltre 300 tifosi biancorossi.

Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

Punti fermi per coach Lorenzo Bernardi che partirà ancora dalla diagonale palleggiatore-opposto De Cecco-Atanasijevic, a schiacciare Leon insieme a Lanza, al centro Podrascanin in coppia con Ricci (in alternativa Galassi), Colaci è il libero.



Parla Dragan Stankovic (capitano Cucine Lube Civitanova)

“Domani sera ci giochiamo un obiettivo molto importante, per cui lavoriamo da inizio stagione. Dobbiamo scendere in campo determinati e convinti per esprimere il nostro miglior gioco anche al PalaBarton. Sarà una settimana davvero intensa tra gara 5 per lo Scudetto e la Finale di Champions League, ovviamente pensiamo ad una partita alla volta. Dunque testa e cuore per portare a casa un grande risultato e regalare una splendida soddisfazione a tutti i nostri tifosi”.

Parla Massimo Colaci (libero Sir Safety Conad Perugia)

“Ci proiettiamo subito con la testa a martedì, è semplice e non c’è poi molto altro da fare. Siamo delusi ed arrabbiati per gara 4, ma abbiamo perso e portiamo a casa. Certamente analizzeremo la sconfitta, ma martedì c’è uno Scudetto da vincere. Ci sarà il PalaBarton ad aiutarci, ma dovremo essere noi a trascinare il palasport, giocando molto meglio di gara 4 perché i punti dovremo farli noi”.

Gli arbitri di Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Gara 5 della Finale playoff sarà diretta da Daniele Rapisarda di Udine e Andrea Puecher di Padova.

Terza volta per la Cucine Lube in uno spareggio scudetto

Per la terza volta nella sua storia la Cucine Lube giocherà una gara senza appello che vale lo Scudetto. I precedenti nel 2006 (Gara 5 a Pesaro contro la Sisley Treviso, vittoria 3-0) e nel 2012 (V-Day a Milano contro Trento, vittoria 3-2).

Cucine Lube a caccia del quinto scudetto della sua storia

In caso di vittoria, la società cuciniera potrà festeggiare il quinto scudetto della sua storia, dopo quelli conquistati nel 2006, 2012, 2014 (vinto proprio al palasport di Perugia) e 2017. Per Perugia, invece, si tratterebbe del secondo titolo italiano.

Gara n.41 con Perugia, diciottesima volta nei Playoff

Continua la sfida senza fine tra Cucine Lube e Sir: match numero 41 della storia (21 vittorie Perugia, 19 Civitanova) e incontro numero 18 nei Playoff scudetto (9 vittorie Sir, 8 Cucine Lube).

Due gli ex di turno

Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (settore giovanile).

Giocatori a caccia di record

Solo nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 35 punti ai 1200, Luciano De Cecco – 6 punti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia); Osmany Juantorena – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 5 punti ai 500, Tsvetan Sokolov – 12 punti ai 3400 e nella sola stagione 2018/19 – 7 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000, Filippo Lanza – 1 partita giocata alle 300, Marko Podrascanin – 11 punti ai 3200 (Sir Safety Conad Perugia).

Come seguire Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, Marco Fantasia a bordo campo.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva mercoledì alle ore 21 su Arancia Television con la telecronaca di Gianluca Pascucci (canale 210 digitale terrestre).