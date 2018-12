Volley, Lube in campo oggi contro Padova

Impegno natalizio per la Cucine Lube Civitanova: all’Eurosuole Forum, nel giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 alle ore 18.00, gli uomini di Fefè De Giorgi, all’esordio in casa dopo le due gare vinte in trasferta in Repubblica Ceca e a Vibo, cercano ulteriori conferme contro la Kioene Padova per proseguire il cammino vincente in SuperLega Credem Banca.

Nella prima giornata di ritorno bisognerà superare l’ostacolo rappresentato dalla squadra veneta, attuale ottava forza del campionato, una formazione che ha momentaneamente perso l’ex Lube Randazzo per infortunio ma che proverà naturalmente a dare del filo da torcere ai cucinieri. Chiuso il girone di andata al terzo posto, Stankovic e compagni vanno dunque a caccia del primo successo dopo il giro di boa.

Alla scoperta dell’avversario Kioene Padova



Coach Baldovin non avrà a disposizione Randazzo a causa dell’infortunio al ginocchio accusato contro Perugia, in conseguenza del quale i veneti hanno ingaggiato il canadese Ryley Barnes (giocatore annunciato in estate proprio dalla Lube ma poi bloccato per alcuni mesi da un serio infortunio alla caviglia). In regia ci sarà Travica, altro ex, opposto a lui il portoricano Torres. Al centro la consueta coppia Polo-Volpato, in banda dovrebbero giocare il francese Louati e il serbo Cirovic (in alternativa c’è proprio il canadese Barnes). Il libero è lo spagnolo Danani.

Parla Enrico Cester (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Apriamo il girone di ritorno tornando a giocare di fronte ai nostri tifosi, a cui vogliamo regalare un successo contro Padova. Ovviamente servirà una Lube che scenda in campo dando il massimo: i veneti hanno dimostrato di saper crescere molto nel corso del girone di andata rispetto alla prima giornata giocata ad ottobre sul loro campo e conquistata da noi in tre set. Da parte nostra vogliamo cominciare il percorso dopo il giro di boa nel modo migliore possibile, gestendo al meglio le nostre risorse in una fase davvero intensa della stagione”.

Parla Dragan Travica (palleggiatore Kioene Padova)

“Affrontare formazioni così forti è sempre stimolante. Dal punto di vista tecnico, Civitanova non ha bisogno di presentazioni: è una delle squadre più forti al mondo e il cambio in panchina darà loro nuovi stimoli. Noi però dovremo affrontarli senza timore, concentrandoci sul nostro gioco”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

La prima giornata di ritorno sarà diretta da Simone Santi e Andrea Bellini, entrambi di Perugia.

Sarà Lube-Padova per la 45esima volta

SI può considerare una grande classica del massimo campionato, siamo infatti alla gara numero 45 tra Padova e Lube nella storia. Il bilancio sorride ai cucinieri con 38 vittorie contro le 6 dei veneti. Nel match di andata successo per 3-0 in trasferta per Stankovic e compagni.

Gli ex di turno

Fabio Balaso a Padova dal 2012 al 2014 (Serie A2) e dal 2014 al 2018, Enrico Diamantini a Padova nel 2015-2016, Dragan Travica a Civitanova dal 2011 al 2013.

Coach De Giorgi e il ds Cormio due ex del Padova

Curiosità, non ci saranno soltanto ex delle due squadre tuttora in attività in campo mercoledì. Il tecnico della Cucine Lube Civitanova, Fefè De Giorgi, nel corso della sua carriera di giocatore è stato palleggiatore del Padova dal 1990 al 1992. E l’attuale ds biancorosso Beppe Cormio, è stato team manager-addetto stampa della società patavina proprio in quegli anni.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Osmany Juantorena – 3 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova); Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300 (Kioene Padova).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

Diretta streaming Lega Volley Channel con la telecronaca di Gianluca Pascucci. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).