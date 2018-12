Volley, Lube in Repubblica Ceca per la Champions

Prima trasferta di CEV Volleyball Champions League della stagione per la Cucine Lube Civitanova.

I cucinieri sono in Repubblica Ceca, a Karlovy Vary, dove mercoledì (ore 18.00, diretta streaming DAZN) affronteranno il Cez Karlovarsko nella seconda giornata della Pool B. Sarà la prima gara in panchina per il nuovo tecnico Fefè De Giorgi, con l’obiettivo di bissare la netta vittoria della prima giornata, ottenuta nel derby contro Modena lo scorso 22 novembre all’Eurosuole Forum. I biancorossi hanno raggiunto la cittadina ceca nel primo pomeriggio odierno, poi il primo allenamento alla KV Arena, l’impianto che domani ospiterà il match.

Alla scoperta dell’avversario Cez Karlovarsko



La formazione campione della Repubblica Ceca è all’esordio nella massima competizione europea, nella prima gara del girone è stata sconfitta per 3-0 dai polacchi dello Zaksa. Il tecnico Sklenar dovrebbe puntare sul palleggiatore olandese Van Harleem in diagonale con l’opposto Rejlek, al centro l’australiano O’Dea e Beer (con l’alternativa Patocka), in banda Hudecek e Zmrhal. Il libero è Pfeffer.

L’altra sfida del girone

Nell’altra gara della Pool B si incontrano mercoledì alle ore 20.30 a Modena i gialloblù e i polacchi dello Zaksa.

Parla capitan Dragan Stankovic

“Torniamo a giocare in Europa per la prima gara in trasferta della nostra avventura in Champions League. I nostri obiettivi sono sicuramente migliorare il nostro gioco e ritornare in Italia con in tasca la seconda vittoria nella Pool B dopo quella ottenuta con Modena. Per ottenere questo dovremo disputare una buona gara, la formazione ceca non è la più accreditata del girone ma in casa loro, al primo anno di Champions League, daranno certamente il massimo contro noi. Dunque massima concentrazione e focus sulla nostra prestazione in particolare”.

Gli arbitri di Cez Karlovarsko – Cucine Lube Civitanova

La seconda giornata di League Round sarà diretta da Andrii Kovalchuk (Ucraina) e Vitor Alexandre Goncalves (Portogallo).

Prima volta in assoluto con il Karlovarsko

La formazione ceca, novità assoluta nel panorama della massima competizione europea, giocherà per la prima volta nella storia contro la Cucine Lube Civitanova.

Come seguire Cez Karlovarsko – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming su DAZN. DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Per ogni account, è possibile associare fino a 6 dispositivi, di cui 2 utilizzabili contemporaneamente. Sarà possibile accedere all’intera offerta di DAZN con un’unica tariffa di €9,99 al mese, con il primo mese di prova gratuita e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.