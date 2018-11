Volley, Lube ko in casa contro Perugia

E’ della Sir Safety Perugia il big match della 4ª di andata della Regular Season di SuperLega Credem Banca.

Gli umbri di Lorenzo Bernardi, privi di Max Colaci bloccato da un problema muscolare (al suo posto ha giocato Piccinelli), fanno la voce grossa nel tutto esaurito dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, rifilando alla Cucine Lube di Giampaolo Medei la prima sconfitta stagionale in campionato, che arriva con un secco 0-3 (22-25, 16-25, 18-25)

La partita



Il primo set della sfida si decide dai nove metri. E’ infatti con il servizio (addirittura 5 gli ace nel parziale!) che la squadra di Bernardi prima spegne ogni tentativo di fuga dei padroni di casa (da 8-4 per la Lube a 8-8 con la battuta di Lanza), e poi pigia sull’acceleratore con Wilfredo Leon (7 punti, 57% in attacco), autore dei due ace con cui la Sir balza sul 23-20 a proprio favore. Medei prova il doppio cambio nella diagonale d’attacco, ottenendo però soltanto l’ace del palleggiatore belga D’Hulst che riporta momentaneamente la Lube a -1 (22-23). Finisce 25-22 per gli ospiti, dopo un attacco out di Leal.

Non cambia la musica nel secondo parziale, in cui Perugia continua a farla da padrone della situazione, forte del suo servizio (altri 5 ace) che fa perentoriamente scattare l’allarme rosso nella seconda linea avversaria. Sir avanti 7-2 dopo l’ennesimo ace di Leon, a tratti devastante anche sugli attacchi di palla alta (5 punti, inclusi 2 ace). La Lube? Sbaglia troppo dai nove metri, fatica altrettanto in attacco: 8 gli errori punto, da aggiungere agli 11 del set precedente. E non riesce a riportare la testa fuori dall’acqua neppure quando, sul 10-18, Medei torna ad attingere a piene mani dalla panchina, prima inserendo Diamantini per Cester, quindi di nuovo spazio alla diagonale d’attacco D’Hulst-Cantagalli. Il set si chiude sul 25-16 per gli ospiti, che oltre a Leon trovano un punto di riferimento importante anche in Atanasijevic. Per lui 7 punti, con 3 ace.

Nel terzo set, infine, i vice campioni del mondo tengono botta fino a quota 13, e dopo il fallo a rete di Simon (sostituito da capitan Stankovic) che spedisce la Sir sul 16-13, depongono definitivamente le armi. Finisce 18-25, con Wilfredo Leon eletto Mvp dai giornalisti presenti. Il match del cubano si conclude con 21 punti nel tabellino, frutto di 15 attacchi vincenti su 24 (62%) e 6 ace.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 9, D’Hulst 1, Marchisio n.e., Juantorena 9, Massari, Stankovic, Diamantini 2, Leal 10, Sander n.e., Cantagalli 1, Cester 2, Simon 3, Bruno Rezende, Balaso (L). All. Medei.

SIR SAFETY PERUGIA: Piccinelli (L), Ricci 5, Gabriele n.e., Della Lunga, Seif, Leon 21, Lanza 7, Galassi, Atanasijevic 13, De Cecco, Podrascanin 5. All. Bernardi.

Arbitri: Sobrero (SV) – Venturi (TO).

Parziali: 22-25 (29′), 16-25 (28′), 18-25 (28′).

Note: spettatori 4287, incasso Euro 76688,16. Cucine Lube: battute sbagliate 16, ace 2, muri vincenti 2, 46% in attacco, 42% in ricezione (15% perfette). Sir Safety: battute sbagliate 14, ace 11, muri vincenti 7, 52% in attacco, 36% in ricezione (17% perfette).