Volley: Lube ko in semifinale, Supercoppa a Perugia

Si è chiusa l’avventura della Del Monte Supercoppa 2019 all’Eurosuole Forum di Civitanova: nella Finale di sabato pomeriggio la Sir Safety Conad Perugia ha battuto al tie-break l’Azimut Modena ottenendo così la sua seconda vittoria nel classico trofeo che si assegna ad inizio stagione.

La Cucine Lube Civitanova, dopo il ko in Semifinale arrivato ieri per mano di Modena, riprenderà tra domenica pomeriggio e lunedì mattina il lavoro in preparazione dei prossimi due turni di campionato che vedranno ancora una volta i campioni d’Italia e d’Europa in campo per due volte consecutive all’Eurosuole Forum. I cucinieri, infatti, affronteranno nell’ordine la Top Volley Latina (giovedì 7 alle ore 20.30) nella terza giornata di andata di SuperLega e la Sir Safety Conad Perugia (domenica 10 alle ore 18.00) per l’anticipo dell’undicesima giornata, resosi necessario sempre per permettere la partecipazione dei biancorossi al Mondiale per Club a dicembre.

Ad inizio settimana saranno diffuse le informazioni per la prevendita delle due gare che vedranno protagonisti Juantorena e compagni per la quarta e quinta volta in sole tre settimane all’Eurosuole Forum, dopo i match disputati con Piacenza, Sora (campionato) e Modena (Supercoppa).