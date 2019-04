La qualificazione alla Finale Play Off Scudetto 2018-2019 ha permesso alla Cucine Lube Civitanova di poter festeggiare ancora un ulteriore traguardo: la certezza di partecipare alla Champions League 2019-2020.

Da regolamento, infatti, si qualificano alla prossima Champions League (in ordine di priorità) la vincente scudetto, la vincitrice della Regular Season e la perdente finale scudetto della stagione 2018-2019. Cucine Lube e Perugia (vincitrice Regular Season), dunque, sono già certe di essere in Champions League, la terza squadra si deciderà in base all’esito di Gara 5 di Semifinale scudetto tra gli umbri e Modena: se andrà in Finale l’Azimut, i modenesi guadagneranno la qualificazione mentre, in caso di passaggio del turno Sir, sarà Trento (seconda classificata in Regular Season) ad entrare in Champions League

Il Club cuciniero prenderà parte per la quattordicesima volta alla massima competizione europea. Sarà inoltre la nona partecipazione di fila per i biancorossi, ai vertici del volley europeo consecutivamente dall’edizione 2011-2012 in poi. In attesa del grande appuntamento del 18 maggio con le Super-Finals di Berlino, terza volta nella storia in cui la Cucine Lube Civitanova scenderà in campo nel match decisivo per il titolo continentale