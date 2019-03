Volley, Lube oggi torna al lavoro in palestra

Due giorni di riposo consecutivo per la Cucine Lube Civitanova, una rarità in una stagione davvero ricca di impegni, dopo la settimana che ha visto i biancorossi ottenere la qualificazione alla Semifinale di Champions League contro la Dinamo Mosca e la nona vittoria consecutiva in SuperLega contro Vibo Valentia, nell’ultima giornata di Regular Season. Due giorni per prendere fiato e poi tuffarsi nell’atteso finale di stagione tra Playoff scudetto e penultimo atto della massima competizione europea: le gare più calde e attesa da tutti i tifosi del Club cuciniero.

L’obiettivo, ora, come detto si sposta sui playoff scudetto che prenderanno il via proprio domenica prossima 31 marzo (ore 18) all’Eurosuole Forum con Gara 1 dei Quarti di finale tra Cucine Lube Civitanova e Calzedonia Verona. Un esordio nella corsa verso il tricolore che gli uomini di De Giorgi vogliono preparare al meglio: dopo i due giorni liberi per ricaricare le batterie, da mercoledì mattina i biancorossi torneranno a sudare all’Eurosuole Forum. In programma tutti i pomeriggi allenamenti di tecnica e due sedute di pesi al mattino.

Il programma della settimana dal 18 al 24 marzo



Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Riposo – Riposo

Mercoledì: Pesi – Tecnica

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – Gara 1 Quarti di Finale Playoff SuperLega VS Verona (Eurosuole Forum Civitanova – h.18.00)