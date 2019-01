Volley, Lube ospita Verona nel turno dell’Epifania

Epifania in campo e prima gara del 2019 di fronte ai tifosi dell’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova.

Domenica 6 gennaio (ore 18.15, diretta Rai Sport) per inaugurare bene il nuovo anno, gli uomini di Fefè De Giorgi con un Jiri Kovar in più nel motore cercheranno di proseguire la serie di vittorie contro la Calzedonia Verona nella terza giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca. Impresa non facile, visto che i biancorossi troveranno di fronte una squadra in netta crescita, in particolar modo dopo l’innesto della stella bulgara Kaziyski (tornato a giocare nel campionato italiano), che punta a riagguantare il quinto posto dopo un girone di andata chiuso in settima posizione. Fondamentale iniziare bene il 2019, anche in vista del duro trittico di trasferte che attende Stankovic e compagni da sabato prossimo in poi: in soli 8 giorni giocheranno a Perugia, in Polonia contro lo Zaksa e a Trento.

Biglietti disponibili, come acquistarli



Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Calzedonia Verona

Il coach serbo Nikola Grbic può contare sul nuovo innesto di Matey Kaziyski, campione bulgaro che sarà schierato a schiacciare in coppia con l’iraniano Manavi (in alternativa l’altro martello iraniano Sharifi). A guidare la regia c’è Spirito, in diagonale con il braccio pesante del francese Boyer. Al centro la coppia ex Trento formata dall’argentino Solé e da Birarelli (c’è anche Alletti a disposizione). Il libero è De Pandis.

Parla Enrico Cester (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Vogliamo iniziare bene il nuovo anno regalando un’altra vittoria casalinga i nostri tifosi, ma soprattutto conquistando punti fondamentali per la classifica, visto il gennaio ricco di duri impegni che ci attende. Verona è una squadra che si è mostrata in forte crescita, specie dopo l’ingaggio di Kaziyski, vedi l’impresa sfiorata a Perugia. Dunque massima attenzione in ogni aspetto del nostro gioco, vogliamo dimostrare ancora nuovi progressi e proseguire la serie positiva iniziata a metà dicembre che finora ci vede a sei vittorie consecutive”.

Parla Javad Manavi (schiacciatore Calzedonia Verona)

“Siamo cresciuti moltissimo in questo ultimo periodo, contro Perugia siamo arrivati ad un passo dalla vittoria, risultato che sarebbe stato impensabile fino a pochi mesi fa. Ora affrontiamo un’altra grande squadra, siamo convinti di fare bene e dovremo scendere in campo con lo stesso spirito visto in Umbria”

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona

La terza giornata di ritorno sarà diretta da Gianni Bartolini di Firenze e Luca Sobrero di Savona.

Match numero 33 con i veronesi

Lube-Verona è una delle gare più interessanti della stagione ormai da diversi anni consecutivi. Siamo arrivati a quota 33 gare, netto il vantaggio biancorosso con 28 successi contro 4 dei veneti. Nel match di andata successo Lube in Veneto per 3-1.

Gli ex di turno

Jiri Kovar a Verona nel 2009-2010. Il vice coach Giancarlo D’Amico a Civitanova dal 2015 al 2017.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Luca Spirito – 2 muri ai 100 (Calzedonia Verona)

In Carriera: Enrico Cester – 18 punti ai 1900, Osmany Juantorena – 11 punti ai 3700, Yoandy Leal – 21 punti ai 200, Tsvetan Sokolov – 15 punti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski – 5 punti ai 3800 (Calzedonia Verona)

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona

Diretta tv con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).