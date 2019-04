Volley, Lube-Perugia: le date della finale scudetto

Sarà ancora una volta, la terza nella storia, la Sir Safety Conad Perugia ad affrontare la Cucine Lube Civitanova nella Finale playoff scudetto di SuperLega Credem Banca. Nella decisiva Gara 5 delle Semifinali, giocata oggi pomeriggio al PalaBarton di Perugia, la Sir ha battuto per 3-2 la Azimut Leo Shoes Modena nella “bella” della serie che si giocava al meglio delle 5 gare, dopo i successi umbri ed emiliani nelle rispettive due partite casalinghe.

Gara 1 della Finale Scudetto (si gioca sempre al meglio delle 5 gare) andrà in scena a Perugia mercoledì prossimo 1 maggio (ore 20.30), appuntamento con Gara 2 all’Eurosuole Forum invece domenica 5 maggio (ore 18.00), mentre Gara 3 di nuovo in Umbria mercoledì 8 maggio (ore 20.30). Le eventuali Gare 4 e 5 si disputerebbero rispettivamente a Civitanova sabato 11 maggio (ore 18.00) e a Perugia martedì 14 maggio (ore 20.30). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport.