Volley, Lube-Piacenza: parole ai protagonisti

Le interviste ai protagonisti dell’ultima gara dell’anno giocata a Piacenza dalla Lube.

Enrico Diamantini: “Un 2019 spettacolare chiuso con 13 vittorie di fila in campionato, credo che sia un ottimo risultato. Ora abbiamo una lunga sosta ed era importante portare a casa tre punti per allungare il filotto di vittorie e proseguire il nostro cammino. Non era semplice vincere a Piacenza, nel primo set siamo stati un po’ altalenanti poi ci siamo sciolti, l’importante era entrare bene in campo e penso che ci siamo riusciti. Un pensiero per il 2020? Continuare così”.

Robertlandy Simon: “Abbiamo chiuso l’anno alla grande, con una bella partita, stiamo giocando molto bene, bisogna ammetterlo. Ora ci godiamo un po’ di meritato riposo e pensiamo già a ricominciare bene il 2020, con serenità, lavorando e continuando a vincere. Ora, però, devo pensare alla qualificazione olimpica con la maglia di Cuba, speriamo di centrare l’obiettivo”.

Jacopo Massari: “Chiudiamo un anno stellare, siamo molto felici. Oggi siamo partiti forte contro una squadra valida a cui non abbiamo dato la possibilità di prendere il ritmo. Siamo un bel gruppo, unito, non molliamo mai e le azioni lunghe stasera sono state tutte dalla parte nostra: un fattore che ha fatto la differenza. Un pensiero per il 2020? Pareggiare il 2019 almeno!”