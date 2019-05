Volley, Lube premiata a Palazzo Chigi

E’ tempo di celebrazioni e festeggiamenti in casa Cucine Lube Civitanova, dopo l’incredibile finale di stagione che ha portato nel giro di pochissimi giorni il titolo di campioni d’Italia e di campioni d’Europa in casa biancorossa. Stankovic e compagni sono rientrati nel pomeriggio di domenica in Italia: bella accoglienza già all’aeroporto di Ancona da parte di qualche centinaio di tifosi, poi il grande spettacolo all’Eurosuole Forum con oltre mille persone sugli spalti ad attendere gli uomini di Fefè De Giorgi con la Champions League, tornata in suolo italiano a distanza di otto anni.

Tre premiazioni in arrivo prima del “rompete le righe”

Tra oggi e mercoledì la Cucine Lube Civitanova sarà impegnata in ben 3 importanti eventi istituzionali per celebrare la super doppietta Scudetto-Champions League, finora mai centrata nella storia del Club cuciniero.



Lunedì alle ore 19 la squadra e lo staff al completato saranno ricevuti nella Sala Consiliare del Palazzo comunale di Civitanova Marche per ricever il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale civitanovese. Poi, alle 19.30, il saluto dei tifosi all’uscita di giocatori e staff.

Martedì alle ore 12, invece, i campioni saranno ospiti della Regione Marche, ad Ancona, per ricevere il premio da parte dell’amministrazione regionale.

Infine, mercoledì alle ore 11.30, una delegazione dei campioni d’Italia e d’Europa sarà a Palazzo Chigi, a Roma, per un incontro con il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti.